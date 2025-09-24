Борис Писториус сравнил этот инцидент со случаями нарушения воздушного пространства Польши и Эстонии.

Российская Федерация продолжает испытывать НАТО – в Балтийском море произошел новый инцидент с российским самолетом. Он пролетел опасно низко над военным кораблем страны-члена Альянса.

Как сообщает Welt, министр обороны Германии Борис Писториус заявил о том, что российский военный самолет пролетел над фрегатом немецкого флота. Он сравнил этот инцидент со случаями нарушения воздушного пространства Польши и Эстонии.

"Путин хочет спровоцировать страны-члены НАТО, и он хочет выявить, раскрыть и использовать якобы слабые места в альянсе НАТО", – сказал Писториус.

Министр обороны Германии акцентировал, что российский диктатор допустил ошибку.

"Альянс четко и решительно отреагировал на российские провокации, но одновременно проявил необходимую рассудительность, которая в эти дни имеет особое значение", – добавил он.

По словам Писториуса, учитывая существующую угрозу, Европа должна взять на себя большую ответственность за собственную оборону. НАТО же должно стать более европейским, говорит министр.

"Для Бундесвера это означает, что его численность должна вырасти до примерно 460 000 солдат. Это должно быть достигнуто с помощью новой военной службы на добровольной основе. Если потребность не будет удовлетворена, с согласия Бундестага возможен также обязательный призыв", – говорится в материале.

Провокации России против НАТО

В течение последних недель Россия устроила несколько серьезных провокаций в странах НАТО. К примеру, 19 российских дронов залетели в воздушное пространство Польши.

Позже российские истребители на 12 минут нарушили воздушное пространство Эстонии. Лидеры ряда стран-членов Альянса говорили о готовности применять силу против таких угроз.

Отставной адмирал ВМС США, бывший верховный главнокомандующий ОВС НАТО Джеймс Ставридис считает, что действия РФ требуют более решительного ответа. По его словам, Путин преследует три цели, одна из которых заключается в том, чтобы получить тактическое представление об ответных действиях Альянса.

