Рютте рассказал об украинских системах защиты, которых еще год назад не было

Потребность в более масштабируемой технологии перехвата дронов растёт, подчеркнул генеральный секретарь НАТО.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Марк Рютте отметил важную роль украинских технологий в отражении атак российских и иранских дронов. По его словам, уроки, извлеченные из боев на фронте, теперь помогают спасать жизни в арабских странах Персидского залива. Об этом он заявил во время выступления в Центре "Мир через силу" Института Рейгана в Вашингтоне.

Генеральный секретарь отметил прогресс среди стран-членов в увеличении инвестиций в оборону, в том числе после саммита лидеров Альянса в Гааге в прошлом году, когда было решено увеличить расходы до 5% ВВП. Впрочем, подчеркнул он, нужно добиваться большего.

По мнению Рютте, нужны "более высококачественные, усовершенствованные средства защиты от современных ракет, которые наши противники применяют против Киева и Тель-Авива". Речь идет о более масштабной, адаптированной технологии перехвата дронов.

Видео дня

"И теперь с трудом усвоенные уроки Украины на поле боя спасают жизни за пределами ее границ. На данный момент союзники НАТО на восточном фланге и наши дорогие друзья в Персидском заливе защищаются от российских и иранских дронов частично благодаря украинским технологиям, которых не существовало даже год назад", – подчеркнул Рютте.

Украина помогает странам Персидского залива

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинские специалисты в нескольких странах Ближнего Востока продемонстрировали, как украинские зенитные перехватчики сбивают иранские ударные дроны типа "Шахед". Были сбиты даже дроны с реактивными двигателями.

В марте украинские профессиональные команды по противодействию и сбиванию иранских ударных дронов типа "Шахед" отправились в Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию. Также Украина направила дроны и экспертов для защиты американских баз в Иордании.

У Украины уже есть 10-летние соглашения по дронам с Саудовской Аравией, Катаром и ОАЭ, а на очереди – Оман, Кувейт и Бахрейн. Украина намерена строить с странами региона заводы и производственные линии.

Вас также могут заинтересовать новости: