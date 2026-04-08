Иран ударил по нефтяному 'сердцу' Саудовской Аравии, и это может усугубить кризис, - Reuters

Этот удар может усугубить то, что эксперты называют самым серьезным энергетическим кризисом в мире.

Иран в среду повредил нефтепровод "Восток-Запад", по которому Саудовская Аравия экспортировала нефть в обход Ормузского пролива, а также другие объекты в королевстве. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в нефтяной отрасли.

По словам собеседника, повреждения повлияют на объем экспорта королевством "черного золота".

Отмечается, что в настоящее время продолжается оценка ущерба от иранского удара. Reuters пишет, что это уже не первая атака Ирана на трубопровод. По данным журналистов, предыдущая атака Тегерана не повлияла на объемы экспорта сырья королевством.

По нефтепроводу транспортировалось около 7 миллионов баррелей в сутки (б/с) из нефтяного "сердца" королевства (провинция Эш-Шакрия, где сосредоточены ключевые запасы нефти и нефтяные объекты лидера ОПЕК+) в порт Янбу на Красном море после того, как Иран фактически закрыл Ормузский пролив, заблокировав огромные объемы нефти и газа и вызвав стремительный рост цен на мировых энергетических рынках.

Журналисты считают, что иранский удар по ключевому нефтеэкспортному трубопроводу Саудовской Аравии может усугубить энергетический кризис в мире.

Цены на нефть обвалились на фоне новостей о перемирии между США и Ираном

Президент США Дональд Трамп прокомментировал перемирие с Ираном, назвав это "важным днем для мира во всем мире". Он добавил, что США продолжат удерживать свои войска в регионе, чтобы убедиться, что все идет хорошо.

На фоне новостей о перемирии цены на нефть обрушились. Стоимость нефти марки Brent упала более чем на 14 долларов – до около 95 долларов за баррель.

