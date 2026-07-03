Пентагон перенес сроки поставок вооружения для армии США: СМИ назвали причину

Управление правительственного контроля в отчете отметило, что общий средний срок поставки военной техники в этом году увеличился до более чем 12 лет.

Руководство Пентагона до сихпор не может уложиться в сроки поставок вооружения, несмотря на частые обещания быстрее обеспечить войска новым снаряжением, сообщает Breaking Defense со ссылкой на новый отчет правительственного надзорного органа.

"Общий средний срок поставки военной техники в этом году увеличился до более чем 12 лет. Кроме того, в рамках нескольких крупных оборонных программ закупок (MDAP) не установлены новые сроки поставок или откладывается выполнение важных промежуточных этапов", – отметило Управление правительственного контроля (GAO) в отчете, опубликованном 2 июля.

При этом в Управлении правительственного контроля добавили, что этот 12-летний средний показатель может оказаться даже слишком оптимистичным, поскольку ответственные за программу не вносят изменения в сроки поставки с учетом этих задержек.

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"Что касается использования методов быстрого прототипирования и путей внедрения, то эти усилия также продолжают выходить за установленные сроки и требуют больше времени для разработки "незрелых технологий", – добавило ведомство.

Главное контрольное управление (GAO) указало на "значительные задержки" в реализации программы T-7 Военно-воздушных сил, подтвердив перечень проблем, изложенных в недавнем расследовании издания относительно нового учебного самолета.

GAO отметило, что задержки с T-7 "в значительной степени являются следствием" необходимости проведения дополнительного инженерного анализа, "более низкой, чем ожидалось, эксплуатационной готовности самолетов из-за проблем с техническим персоналом и нехватки запасных частей", а также более длительных сроков, необходимых для доработки программного обеспечения.

"В результате руководители заявили, что программа разработки была перепланирована с целью обеспечения пользователям полноценных учебных возможностей", – говорится в отчете.

Что касается одного из самых секретных проектов ВВС – VC-25B, который в народе называют Air Force One, когда на борту находится президент, – GAO отметило, что эта проблемная программа достигла определенного прогресса, завершив в октябре разработку окончательной конфигурации.

Также были устранены несколько "рисков, связанных с графиком", – от решения проблем с давлением в салоне до найма дополнительных квалифицированных механиков для строительства самолета.

Однако, по словам GAO, "остаются другие риски, связанные с графиком, в частности детальное проектирование интерьера самолета, изготовление жгутов проводов и доработки для устранения дефектов в конструктивных модификациях".

В ведомстве добавили, что Управление программы также пересматривает план испытаний VC-25B, чтобы ВВС могли взять на себя обязанности по сертификации летной годности от Федерального управления гражданской авиации.

Представители программы сообщили агентству, что такой переход повысит гибкость в решении технических вопросов, отметив, что "сжатые сроки испытаний остаются самым большим риском для дальнейшего развития программы".

По состоянию на октябрь ВВС одобрили лишь семь из примерно 80 планов сертификации самолета и еще не определили, когда начнутся эксплуатационные испытания.

В отчете также выражена озабоченность по поводу программы гиперзвуковой крылатой ракеты атаки (HACM), первое летное испытание которой планировалось провести во втором квартале 2026 финансового года.

Однако представители программы предупредили GAO, что "в графике фактически не осталось ни одного запаса времени для работ по быстрому прототипированию", несмотря на то, что ВВС сократили программу испытаний с семи до пяти запланированных испытательных полётов.

"В случае значительной неудачи во время летных испытаний вероятно, что программа не сможет завершить все пять испытаний в рамках пятилетнего срока, отведенного на быстрое создание прототипа. Согласно программе, завершение по крайней мере первых трех летных испытаний имеет решающее значение для принятия ВВС решения о начале ускоренного внедрения и закупке HACM в 2027 финансовом году", – говорится в отчете.

Издание добавило, что GAO сообщило, что вторая батарея в рамках программы MTA "Гиперзвуковое оружие большой дальности" (LRHW) армии США будет введена в эксплуатацию "по крайней мере" на шесть месяцев позже, чем планировалось изначально, из-за "отсутствия, противоречивости и нечеткости стандартов производства ракет".

Программа LRHW Сухопутных войск предусматривает создание гиперзвуковой ракеты наземного базирования под названием "Dark Eagle", которая призвана обеспечить вооруженные силы способностью наносить точные удары на большие расстояния в условиях боевых действий.

По данным издания, Сухопутные войска и ВМС совместно работают над этой программой, надеясь, что ракеты можно будет запускать как с суши, так и с моря.

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