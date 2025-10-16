Европейская комиссия намерена помочь блоку подготовиться "к полям сражений завтрашнего дня".

Страны ЕС имеют пять лет на подготовку к войне, согласно военному плану, который будет представлен Европейской комиссией.

"К 2030 году Европе необходима достаточно сильная европейская оборонительная позиция, чтобы убедительно сдерживать своих противников, а также реагировать на любые акты агрессии", — говорится в проекте плана, который обсуждался министрами обороны, прежде чем его представят Коллегии Комиссаров, пишет Politico. На следующей неделе документ будет представлен лидерам ЕС.

"Демилитаризованная Россия представляет постоянную угрозу европейской безопасности в обозримом будущем", — отмечается в документе.

СМИ пишет, что, хотя страны ЕС быстро увеличивают свои оборонные бюджеты, большая часть этих расходов "по-прежнему носит преимущественно национальный характер, что ведет к фрагментации, росту затрат и отсутствию совместимости".

Исполнительный орган ЕС призывает столицы закупать оружие совместно и хочет, чтобы к концу 2027 года как минимум 40% оборонных закупок осуществлялось по совместным контрактам — сейчас этот показатель меньше пятой части. План также устанавливает цели, чтобы к 2028 году как минимум 55% закупок вооружений приходилось на компании ЕС и Украины, а к 2030 году — не менее 60%.

Документ подробно рассматривает ряд приоритетов

Одной из главных задач является устранение пробелов в возможностях ЕС в девяти областях: противовоздушная и противоракетная оборона, вспомогательные системы, военная мобильность, артиллерийские системы, ИИ и киберзащита, ракеты и боеприпасы, дроны и противодроны, наземные боевые системы и морская оборона.

План также упоминает такие области, как готовность к обороне и роль Украины, которую намерены вооружить и поддержать, чтобы она стала "стальным ежом", способным сдерживать российскую агрессию.

Журналисты отмечают, что документ включает временные рамки для трех ключевых проектов: "Наблюдение Восточного фланга", интегрирующее наземные оборонительные системы с ПВО и системами против дронов, "Европейская дрон-стена", недавно предложенная Комиссией для защиты восточных стран; "Европейский воздушный щит" для создания многоуровневой системы ПВО; и "Оборонительный космический щит" для защиты космических активов блока.

Комиссия рассчитывает, что лидеры ЕС одобрят эти три проекта к концу года.

Для готовности к 2030 году, проекты во всех приоритетных областях должны быть запущены в первой половине 2026 года. К концу 2028 года проекты, контракты и финансирование должны быть реализованы для устранения наиболее острых пробелов.

Комиссия также хочет составить карту увеличения производственных мощностей, необходимых для устранения пробелов, а также выявить риски цепочек поставок и узкие места по критическим материалам. Это может вызвать споры, так как европейская промышленность традиционно неохотно делится слишком большим объемом информации о производстве и цепочках поставок с Брюсселем.

Вопрос финансирования

Документ указывает, что ЕС поможет мобилизовать до €800 млрд на оборону, включая программу SAFE с кредитами на оружие в €150 млрд, Европейскую программу оборонной промышленности на €1,5 млрд — которая все еще находится в переговорах — Европейский оборонный фонд и, после его принятия в 2027 году, следующий многолетний бюджет блока.

Подчеркивается, что "государства-члены являются и останутся суверенными в вопросах национальной обороны". Несмотря на осторожную формулировку, некоторые государства-члены сопротивляются расширению роли ЕС в обороне.

СМИ пишет, что военный план, разрабатываемый с лета, пытается учесть озабоченность всего блока, а не только стран, наиболее угрожаемых Россией. В знак внимания к южноевропейским странам, таким как Италия и Испания, документ утверждает, что "Европа не может позволить себе быть слепой к угрозам из других частей мира", упоминая Ближний Восток и Африку.

Проект также подчеркивает, что ЕС будет тесно координировать действия с НАТО. Однако Альянс и некоторые столицы обеспокоены созданием Брюсселем параллельной оборонной структуры, которая может осложнить военное планирование вместо интеграции с НАТО.

Цель — позволить ЕС стать более независимым в значительно более опасном мире.

