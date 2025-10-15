Глава МИД Польши также заявил о "безответственности" союзников.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предупредил, что Европа должна быть готова к ударам России вглубь региона, назвав "безответственным" отказ от создания оборонительных систем, таких как "стена дронов" на восточном фланге.

Выступая в Лондоне на презентации иранского дрона Shahed-136, сбитого в Украине, Сикорский призвал европейские страны "сохранять курс" в поддержке Украины, выразив надежду, что президент США Дональд Трамп предоставит стране дальнобойные ракеты "Томагавк", чтобы усилить удары по российской инфраструктуре, пишет Reuters.

По его словам, предоставление Украине большего количества вооружения — систем ПВО, а также оружия ближнего и среднего радиуса действия — необходимо для защиты Европы. Он вспомнил о случаях вторжений российских дронов в воздушное пространство Польши и истребителей — над Эстонией.

Отвечая на вопрос о возможном расширении инициативы по созданию "стены дронов" для предотвращения будущих вторжений, Сикорский заявил агентству, что Россия, "к сожалению, может достичь глубины Европы":

"Мы должны быть готовы противостоять этому, и поэтому, я считаю, не создавать сейчас противодронный потенциал — безответственно".

Сикорский, давний и яростный критик Путина, также призвал Европу готовиться поддерживать Украину как минимум еще три года — именно на этот срок, по его словам, рассчитаны планы Киева. "Украинцы планируют эту войну на три года — и это разумно. А мы должны убедить Путина, что готовы сохранять курс как минимум эти три года", - подчеркнул он.

Другие заявления Радослава Сикорского

Ранее УНИАН сообщал, как заставить Путина начать переговоры, по словам главы МИД Польши. "С Россией можно вести переговоры. Просто делайте это в два этапа: сначала продемонстрируйте силу, а уже потом ведите диалог", - отметил он.

Кроме того, Сикорский как-то высмеял "трехдневную СВО" Путина в Украине. Он напомнил России, что она не смогла оккупировать Донбасс за 10 лет, что Первая мировая война привела к большевистской революции, а после Второй мировой — началась холодная.

