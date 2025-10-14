По словам Кубилюса, оборона Европы должна быть готова к 2030 году.

Спустя почти четыре года после начала полномасштабной войны РФ против Украины, в которой дроны играют решающую роль, Европейский Союз "не готов" защищаться от беспилотников, которые РФ может запускать с "контейнеровозов" в направлении любых берегов Европы. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, цитирует la Repubblica.

По его словам, сейчас "пришло время реализовать то, что мы обещали".

"В течение последних 10 месяцев мы подготовили почву для достижения готовности к обороне к 2030 году. Мы должны быть готовыми к 2030 году, потому что Владимир Путин будет готов. Мы знаем, где сейчас находится Россия и где она может быть к 2030 году. За три месяца Россия производит больше боеприпасов, чем все члены НАТО, включая США и все европейские страны, за год. То есть в четыре раза больше", - подчеркнул Кубилюс.

Еврокомиссар отметил, что во время июньского саммита в Гааге НАТО "установило новые цели по потенциалу для всех государств-членов, но, похоже, сейчас мы имеем лишь 50 % потенциала, который нам нужен до 2030 года".

Угроза для Европы со стороны РФ - последние новости

Ранее президент Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Мартин Егер назвал планы России в Европе. Он считает, что для достижения своей цели РФ не будет уклоняться от прямой военной конфронтации с НАТО, "если это будет необходимо".

"Мы не должны сидеть сложа руки и считать, что возможное нападение России произойдет не раньше 2029 года. Мы уже сегодня под огнем. В Европе, в лучшем случае, царит ледяной мир, который может в любой момент перерасти в горячее противостояние", - подчеркнул Егерь.

В то же время вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) лорд Дон Туиг объяснил, что стоит за угрозами Путина Европе. По его мнению, эти демонстрации - часть стратегии давления и проверки готовности Запада ответить.

"Потому что я считаю, что Путин через эти вторжения стремится показать, что имеет такую способность и проверить, какой ответ получит от НАТО и западных стран Европы. И это типа как "я выигрываю эту войну, смотрите, что я делаю. Я разрушаю, убиваю людей, разрушаю Киев и тому подобное. Смотрите, я могу вторгнуться в вашу страну, делать это над вашей страной" и так далее", - отметил Туиг.

