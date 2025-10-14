На это значительно повлияла война в Украине.

Война в Украине и революция в производстве дронов стимулировали интерес предпринимателей и инвесторов приобщаться к оборонным технологиям. В частности генеральный партнер венчурного фонда Archangel Николас Нельсон только за этот год получил около 1200 предложений от европейских стартапов, которые занимаются такими технологиями. Об этом пишет Financial Times.

"Качество улучшается, но количество растет гораздо быстрее", - подчеркнул он.

По данным Dealroom, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Европе было основано более 230 стартапов в сфере оборонных технологий, из которых 52 - в этом году. Инвестиции венчурного капитала в европейские оборонные технологии тоже резко выросли, достигнув 1,5 млрд долларов в самом активном году.

Несмотря на то, что инвесторы рады притоку необходимого капитала для перевооружения Европы, они опасаются, что ажиотаж опережает реальность.

"Мы приближаемся к вершине цикла ажиотажа", - заметил Нельсон.

По его мнению, сектор привлек "много инвесторов, заинтересованных в оборонной сфере, которые два года назад занимались криптовалютой, импактом или климатом".

"Многие люди пытаются запустить стартапы с дронами, потому что слышали, что это важно для Украины, или занимаются искусственным интеллектом для разведки. Если бы они понимали рынок или имели опыт в сфере услуг, то знали бы, что это уже давно есть", - подчеркнул Нельсон.

В то же время соучредитель и соисполнительный директор стартапа Helsing Торстен Рейл рассказал, что когда компания начинала свою деятельность, то "среди европейских венчурных капиталистов царила "интеллектуальная лень", и они не хотели иметь ничего общего с обороной.

"Сейчас все хотят заниматься обороной, и мы имеем тот же уровень интеллектуальной лени", - объяснил он.

Также есть опасения, что приток денег в одну часть сектора может привести к потере финансирования в других сферах, одной из которых является противовоздушная оборона.

"Недавние вторжения российских дронов в воздушное пространство НАТО подчеркнули уязвимость европейской обороны", - отметили в FT.

В свою очередь партнер в венчурной компании Plural и один из первых инвесторов в Helsing Халед Хелиуи добавил:

"Будут люди, которые проснутся с низкой доходностью, но это нормально, венчурный капитал всегда работал таким образом".

В то же время генеральный директор стартапа Auterion, который занимается разработкой программного обеспечения, Лоренц Майер, отметил, что масштабы производства "значительно выросли".

Когда стартап Auterion только начинал свою деятельность, заказ на 100 дронов считался большим. Сейчас компания имеет контракт с Министерством обороны США на поставку 33 тысяч "ударных комплектов" дронов в Украину, добавил Майер.

Однако одним из направлением в Европе, где стартапы до сих пор борются за обеспечение достаточного капитала, является Украина. В частности эстонский предприниматель, основавший венчурную компанию Darkstar, Рагнар Сасс, отметил, что лучшие команды по оборонным технологиям находятся в Украине, где циклы инноваций стали очень быстрыми.

По его словам, в Украине "нет пузыря", поэтому требуется больше финансирования. Сасс отметил, что компании, которые имеют наибольшее влияние на боевые действия, находятся в Украине и они "не разговаривают, не имеют PR-команд".

Предприниматель добавил, что вызовом для всех, кто имеет штаб-квартиру в Европе, является необходимость "почти ежемесячно создавать новые версии своего продукта", что требует, чтобы основные команды по разработке продукта находились в Украине.

"Все серьезные инвесторы должны быть в Украине", - считает Сасс.

Развитие дронов во время войны в Украине - последние новости

Ранее The Washington Post писал, что России удалось нарастить выпуск дронов на оптоволокне только благодаря помощи Китая, поэтому вражеская армия получила ключевое преимущество на поле боя.

"Анализ показал, что китайские производители коммерческих дронов сыграли важную роль в помощи российским производителям дронов увеличить объемы производства и сейчас помогают разрабатывать компоненты, которые имеют явное боевое применение", - отметили в WP.

В то же время командир 3-й роты батальона беспилотных систем Black Raven 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Эдуард Боднюк отметил, что через несколько лет Украину в применении БпЛА может быть очень трудно догнать. Он добавил, что сейчас есть большое количество проектов, которые позволят украинцам поражать врага на разных дистанциях, от 30 километров.

"Это могут быть их артсистемы, РСЗО, различные радиолокационные станции. На самом деле мы в этом направлении достаточно прогрессивно движемся. И я имею в виду не только наше подразделение, хотя мы являемся одним из сильнейших подразделений БПЛА в Силах обороны, но и вообще Украину", - рассказал Боднюк.

