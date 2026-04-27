Украина и Иран показали новую реальность войны, – Forbes

Современные конфликты, включая войну в Украине и противостояние вокруг Ирана, всё больше определяются не классическим военным превосходством, а асимметричными методами ведения боевых действий. К такому выводу приходит аналитик Майкл П. Демпси в материале для Forbes.

Речь идёт о ситуации, когда сторона, уступающая в ресурсах и технике, компенсирует это за счёт нестандартных решений – от массового применения дешёвых дронов до ударов по уязвимой инфраструктуре противника. Асимметричная война позволяет нивелировать преимущество более сильной стороны, превращая технологическое превосходство в уязвимость.

По оценке автора, именно такие подходы всё чаще становятся ключевыми. В Украине это проявляется в широком использовании беспилотников, высокоточных ударов и гибких тактик, которые позволяют сдерживать более мощного противника. В случае Ирана – в ставке на прокси-силы, ракетные и дроновые атаки, а также удары по экономически чувствительным объектам.

Отдельное внимание уделяется экономике войны. Дешёвые средства поражения, такие как беспилотники, могут наносить ущерб, несоразмерный своей стоимости, тогда как их перехват зачастую требует значительно более дорогих систем. Это создаёт дисбаланс, при котором даже технологически развитые армии вынуждены расходовать ресурсы неэффективно.

Автор подчёркивает, что подобная трансформация меняет саму логику конфликтов. Победа всё меньше зависит от количества танков или самолётов и всё больше – от способности быстро адаптироваться, использовать слабые места противника и действовать нестандартно.

В итоге, как отмечается в материале, асимметричные методы уже перестают быть вспомогательным инструментом и становятся одним из главных факторов, определяющих исход современных войн.

Ранее издание Forbes сообщало о том, что дроны и системы противодействия БПЛА играют ключевую роль на поле боя между Россией и Украиной. По информации издания, в настоящее время Россия все чаще применяет дроны из-за ограничений на использование артиллерии. Между тем украинская система противодействия БПЛА расширилась и стала более эффективной, благодаря широкому применению перехватчиков.

На фоне такого украинского прорыва премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о сотрудничестве с Украиной в создании современной армады беспилотников. На конференции, посвященной безопасности и будущему восстановлению Украины, Туск заявил об уникальности украинского опыта.

