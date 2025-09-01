FT объяснило, зачем Пекину военный парад в присутствии Путина и как это воспринимает Запад

Китай делает публичные шаги к изменению мирового порядка и переписывает свою роль в победе над нацизмом во Второй мировой войне.

Китай 3 сентября проведет масштабный военный парад, посвященный 80-й годовщине победы во Второй мировой войне. Си Цзиньпинь стремится подчеркнуть роль Китая как центрального игрока в мировом порядке и пытается изменить нарратив о Второй мировой войне, пишет Financial Times.

На параде в среду продемонстрируют военную технику, от гиперзвуковых ракет до автономных транспортных средств. За парадом будут наблюдать лидеры 26 азиатских и восточных стран. В том числе представители Ирана и КНДР, а также российский диктатор Владимир Путин. Аналитики считают, что этим парадом Пекин преследует тонкую цель: подчеркнуть роль Китая во Второй мировой войне и дальнейшем установлении мира, когда под эгидой ООН был создан новый мировой порядок.

"Он также хочет использовать эту годовщину, чтобы подкрепить претензии Китая на суверенитет над Тайванем и его статус среди развивающихся стран, как альтернативного лидера США", - пишет издание.

Уже в понедельник, во время заседания группы безопасности Шанхайской организации сотрудничества, Си призвал страны продвигать "правильную" точку зрения на Вторую мировую войну и поддерживать мультилатерализм.

Как пишет издание, поскольку президент США Дональд Трамп расшатывает многостороннюю систему, Пекин видит возможность переосмыслить международный порядок и продвинуть свою амбицию по созданию многополярного мира. Аналитики сказали FT, что для Пекина важно провести переосмысление общих нарративов о роли Китая в победе союзников во Второй мировой войне и преуменьшении вклада США. При этом Китай датирует свою "войну сопротивления японской агрессии" 1931 годом - за десять лет до вступления США в конфликт.

Издание также напомнило выступления Си перед визитом в Москву в мае, когда он сказал, что Китай и Советский Союз были главными театрами этой войны в Азии и Европе соответственно, а также "опорой сопротивления японскому милитаризму и немецкому нацизму, сделав решающий вклад в победу во Всемирной антифашистской войне".

"Для Пекина часть его усилий, направленных на изменение "международного порядка, основанного на правилах", возглавляемого США, направлена на укрепление своих претензий на Тайвань", - отметило FT.

Однако, как утверждает издание, для многих западных лидеров парад в честь Дня победы в присутствии таких лидеров, как Путин, на фоне полномасштабной войны России в Украине, подорвет послание Пекина как защитника стабильности и многосторонности.

"Однако, в конце концов, парад и усилия Си с целью изменения нарратива войны направлены главным образом на внутреннюю аудиторию и партнеров в глобальном юге, а не на США и их союзников", - заключает газета.

Напомним, что по мнению дипломата Владимира Огрызко, главная цель визита Владимира Путина в Китай заключается в попытке договориться с руководителями Китая о продолжении помощи в его войне в Украине.

Во время мероприятия Путин также встретился с лидером Турции Реджепом Эрдоганом. Они говорили о войне в Украине. По словам Эрдогана, Турция ищет попытки завершить войну длительным и справедливым миром - в том числе во время мирных переговоров в Стамбуле.

