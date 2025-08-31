От Китая зависит, сколько Россия продержится в войне против Украины, говорит эксперт.

Цель четырехдневного визита российского диктатора Владимира Путина в Китай заключается в том, чтобы выпросить помощь для продолжения войны против Украины. Такое мнение в эфире на Radio NV высказал руководитель центра исследования России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Дипломат отметил, что диктатора не будет на месте четыре дня, что является потенциальным риском для него: потому что традиционно август является месяцем катастроф для России.

"Но если [ничего] не произойдет, то от этого конец России не станет дальше, потому что, я думаю, что главная цель визита туда Путина - это собственно попросить, чтобы его не бросали на произвол судьбы. Потому что именно от Китая зависит, насколько у России еще будет возможностей продолжать эту войну", - подчеркнул Огрызко.

По его словам, ни для кого не секрет, что Китай помогал и продолжает всесторонне помогать России, экономически и военно. Дипломат убежден, что именно от Китая, зависит, каким будет будущее России - немного длиннее, или немного короче.

"Я думаю, что у Путина главная цель - вымолить у своего восточного сюзерена, чтобы тот его еще немножечко продержал", - считает Огрызко.

Визит Путина в Китай

Как сообщал УНИАН, западные медиа называют ключевой целью визита Путина в Пекин намерение согласовать общую позицию по войне в Украине на фоне попыток администрации президента США Дональда Трампа остановить конфликт.

Ранее Путин упомянул Китай как одного из возможных гарантов безопасности для Украины. Упоминание о Китае может означать категорическое несогласие Кремля на размещение в Украине войск из стран, входящих в состав НАТО.

