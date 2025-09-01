Президент Турции пригласил российского диктатора в свою страну с визитом.

Президент Турции Тайип Эрдоган в понедельник, 1 сентября, в кулуарах саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае провел переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Они обсудили, в частности, и вопрос войны в Украине. Об этом сообщает Reuters.

Так, по данным издания, Эрдоган заявил Путину, что Анкара работает над поиском справедливого и длительного прекращения войны в Украине и что переговоры между сторонами в Стамбуле способствуют мирным усилиям.

Кроме того, Эрдоган и Путин обсудили двусторонние связи, мирные усилия по ситуации между Азербайджаном и Арменией, нападения Израиля на Газу и события в Сирии.

Также Кремль обнародовал заявление российского диктатора о его встрече с турецким президентом. Отмечается, что Путин выразил ему уверенность, что "особая роль Турции в урегулировании войны в Украине будет востребована и в дальнейшем".

"Благодарны турецким друзьям за весомый вклад в политику и дипломатические усилия по урегулированию украинского кризиса. На стамбульской площадке с мая этого года состоялось уже три раунда прямых российско-украинских переговоров, которые позволили продвинуться в решении ряда практических вопросов в гуманитарной сфере. Уверен, что особая роль Турции в этих делах будет востребована и дальше", - сказал кремлевский правитель.

По данным СМИ, Эрдоган заявил, что ждет Путина с визитом в Турции.

Визит Путина в Китай

Как сообщал ранее УНИАН, Путин на саммите в Китае цинично выразил "надежду" на мир. По его словам, полномасштабное вторжение РФ в Украину якобы было спровоцировано Западом, и нужно устранить первопричину "кризиса в Украине" и установить баланс сил. Диктатор добавил, что попытки Запада привлечь Украину в НАТО являются одной из причин конфликта. В то же время, по его мнению, саммит на Аляске с президентом США Дональдом Трампом открывает путь к миру в Украине.

Также у Путина в Китае была встреча с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Последний даже похвастался дружескими объятиями с Путиным, обнародовав соответствующую фотографию. "После завершения работы на саммите ШОС президент Путин и я вместе поехали на место проведения нашей двусторонней встречи. Разговоры с ним всегда глубокие", - написал Моди в соцсети X.

