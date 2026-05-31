Украина пытается сбивать все дроны РФ, даже если они летят к странам НАТО, - Зеленский

Зеленский отметил, что Украина немедленно информирует своих партнеров, если перехватить дрон не удается.

Украина пытается перехватывать все российские дроны, даже те, которые летят в направлении Румынии, Молдовы, Польши или стран Балтии. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Украина немедленно информирует своих партнеров, если перехватить дрон не удается. Зеленский подчеркнул, что Украина делает все возможное, чтобы помочь союзникам.

"Россия использует дроны, чтобы оказать давление на страны НАТО и оценить их реакцию. Это их типичный сигнал: не помогайте Украине. Считаю, что объединенное НАТО должно дать более решительный ответ", - написал президент Украины.

Видео дня

Зеленский добавил, что российский диктатор Владимир Путин проверяет противовоздушную оборону стран НАТО, которые граничат с Россией или Беларусью.

Падение российского дрона на многоэтажный дом в Румынии - что известно

Напомним, что в ночь на 29 мая в Румынии в городе Галац российский дрон упал на жилой многоэтажный дом, попав в квартиру на десятом этаже. В результате инцидента произошел взрыв, после которого начался пожар.

Для перехвата в 01:19 поднялись два истребителя с авиабазы Фетешть. Румынские пилоты имели разрешение на поражение цели, а после ее обнаружения население уездов Тулча, Галац и Брейла оповестили через систему Ro-Alert.

Вскоре президент Румынии Никушор Дан заявил, что "примет соразмерные меры". Он подчеркнул, что этот инцидент является прямым следствием агрессивной войны России против Украины, безответственного и неизбирательного использования Москвой вооружения в непосредственной близости от границ НАТО, а также систематического игнорирования международного права.

Позже российский диктатор Владимир Путин заявил, что ему недавно доложили о ситуации с беспилотником в Румынии. Он сказал, что "никто не может утверждать" о происхождении дрона до того, как будет проведена экспертиза обломков. Однако глава Кремля поспешил заверить, что, скорее всего, "произошел инцидент с украинским беспилотником".

Вас также могут заинтересовать новости: