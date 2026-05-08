Фицо прибыл в Москву и назвал себя 'черной овцой' Евросоюза

Премьер Словакии заявил, что стремится к "стандартным отношениям" с Россией.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву, где собирается встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом пишет Denník N.

Фицо в разговоре с российскими журналистами заявил, что отвергает единое мнение внутри Европейского Союза относительно полномасштабной войны в Украине. Он добавил, что диалог является ключевым инструментом.

Кроме того, словацкий премьер заявил, что стремится к "стандартным отношениям" с Россией.

"В Европейском Союзе всегда есть какая-то черная овца. Поэтому я принадлежу к этому стаду. Я говорю это везде, поэтому у меня нет проблем сказать это и здесь - я против единого обязательного мнения. Такой подход очень неправильный", - подчеркнул Фицо.

Премьер Словакии поделился, что планирует обсудить с Путиным "практичные вопросы". По его словам, он намерен передать главе Кремля послания от европейских политиков.

"Несколько человек проявили интерес к этой поездке", - добавил он.

Фицо в Москве передаст Путину "послание" от Зеленского

Ранее государственный секретарь Министерства иностранных дел Словакии Растислав Хованец заявил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время поездки в Москву планирует передать российскому диктатору Владимиру Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского.

Хованец добавил, что в последнее время все больше политиков в Европе, в частности в Западной Европе, поддерживают идею переговоров с Путиным по поводу войны.

Советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин рассказал, что у Зеленского и Фицо состоялся разговор "о дипломатических позициях и перспективах". По его словам, Зеленский сказал Фицо о том, что Украина стремится к окончанию войны, и Украина готова встречаться на уровне лидеров в содержательном формате. Вероятно, премьер Словакии расскажет об этом Путину.

