Обоим лидерам надо убедиться, что в вопросе войны в Украине они на одной волне, считает аналитик.

Ключевым моментом визита российского диктатора Владимира Путина в Китай станет согласование позиций Москвы и Пекина по войне в Украине на фоне усилий Вашингтона по прекращению боевых действий. Об этом пишет The Guardian.

Журналисты издания напомнили, что уже в конце этой недели начнется визит российского правителя к своему важнейшему союзнику, который, как заявлял Кремль, состоится в решающий момент переговоров по Украине.

Отмечается, что во время своей почти недельной поездки Путин посетит саммит Шанхайской организации сотрудничества, проведет переговоры с китайским коллегой и побывает на военном параде в Пекине, посвященном 80-летию поражения Японии во Второй мировой войне. На последнем мероприятии Путин должен быть главным гостем рядом с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном и лидерами Ирана и Кубы.

По словам аналитиков, ключевым вопросом на переговорах Путина и Си будет согласование их позиций по войне в Украине.

"Это важное время для них, чтобы поговорить о том, куда направляется война и насколько вероятно ее остановить в ближайшее время", - сказал директор Центра Карнеги "Россия-Евразия" Александр Габуев.

По его словам, Путин хотел бы знать, может ли он ожидать дальнейшей помощи от Китая и как Пекин отреагирует, если США попросят его давить на Россию, чтобы она прекратила боевые действия.

"Двум лидерам нужно обменяться мнениями и убедиться, что они на одной волне. Это важно, потому что война стала одним из главных столпов их отношений", - подчеркнул Габуев.

Во время войны в Украине Китай стал экономическим спасательным кругом для России, поэтому Си и Путин будут пытаться решить и вопросы экономического сотрудничества, пишет издание. По мнению Габуева, Россия хочет знать, будет ли Китай покупать у нее больше нефти и газа в долгосрочной перспективе. В частности, ожидается, что обе стороны обсудят давно предложенный газопровод "Сила Сибири-2" и планы расширения существующего нефтяного сообщения с Китаем.

Журналисты предположили, что переговоры также коснутся углубления военного сотрудничества между Пекином и Москвой. Издание напомнило, что хотя Китай воздержался от предоставления прямой военной помощи РФ, американские чиновники утверждают, что Пекин поставил ей около 70% станков и 90% полупроводников, необходимых для восстановления военной машины. Считается, что взамен Китай получает помощь в чувствительных оборонных технологиях.

Также, говорится в статье, во время визита не будет недостатка в символике. Ожидается, что на военном параде в Пекине 3 сентября Путин будет сидеть рядом с Си - это будет зеркальным отражением празднования дня победы 9 мая в Москве, где китайский лидер занял почетное место, когда китайские войска прошли маршем по Красной площади рядом со своими российскими коллегами.

Встреча Си, Путина и других лидеров в Китае

Как сообщал ранее УНИАН, лидеры Индии и РФ приедут в Китай в конце августа, в частности они примут участие в региональном форуме по вопросам безопасности. По мнению Reuters, Си хочет использовать встречу как возможность продемонстрировать миру, что все усилия Соединенных Штатов, направленные на противодействие Китаю, Ирану, России и Индии, не дали желаемого эффекта.

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын тоже присоединится к Си и Путину в Китае. Он будет присутствовать на масштабном военном параде в Пекине, приуроченном 80-й годовщине окончания Второй мировой войны. Sky News отметило, что это будет его первый визит за последние шесть лет.

WSJ писало, что лидеры Китая, РФ и Индии на встрече будут решать, как реагировать на новую политику США, а именно на их давление на другие страны тарифами и попытки сблизиться с Россией. По мнению журналистов, саммит в Китае, к которому также присоединятся лидеры Турции, Индонезии, Пакистана, имеет целью продемонстрировать экономический и политический вес Пекина.

