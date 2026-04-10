Более половины британцев назвали США негативной силой в мире, - опрос

Почти половина британцев сейчас считают, что на США нельзя полагаться в кризисной ситуации.

В настоящее время большинство британцев считает, что США являются негативной силой в мире, а война в Иране продолжает ухудшать трансатлантические отношения. Об этом говорится в опросе Public First, передает Politico.

Отмечается, что 53% жителей Великобритании считают Америку негативной силой на глобальном уровне. В декабре эта цифра достигала 35%.

В то же время 29% опрошенных считают, что США играют положительную роль в мире. В декабре этот показатель составлял 41%.

Оба опроса были проведены Public First с использованием одинаковой методологии и формулировок вопросов.

"Последний опрос проводился с 3 по 7 апреля, в нем приняли участие более 2000 респондентов из Канады, Великобритании, Франции и Германии. Оно совпадает с дальнейшим ухудшением трансатлантических отношений из-за отказа премьер-министра Великобритании Кира Стармера поддержать удары США и Израиля по Ирану", - объяснили в Politico.

Последние данные свидетельствуют о том, что почти 65% взрослых британцев сейчас считают, что США обычно создают проблемы для других стран, что на 19% больше, чем в декабре. Лишь 22% утверждают, что Америка помогает решать проблемы других государств, что на 14% меньше, чем в прошлом году.

Также 57% британцев считают, что США ставят под сомнение своих союзников по всему миру, тогда как 27% говорят, что США поддерживают союзников, что является снижением по сравнению с 40% в декабре.

"Почти половина (49%) британцев сейчас считают, что на США нельзя полагаться в кризисной ситуации, что является ростом по сравнению с 36%, зафиксированными в декабре", - добавляют в материале.

В свою очередь, Великобритания, которая долгое время гордилась своими "особыми отношениями" с США, была исключением среди аналогичных стран, включая Францию, Германию и Канаду, в отношении к Америке.

"Все эти страны имели более негативное видение, чем Великобритания, относительно места США в мире во время опроса в декабре - но по некоторым ключевым показателям в Великобритании произошли изменения, подобные тем, что произошли у ее союзников", - подытожили в Politico.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер резко высказался о действиях Трампа и Путина. Он отметил, что ему "надоело" влияние глобальных лидеров, в частности Дональда Трампа и Владимира Путина, на колебания цен на энергоносители, которые бьют по британским домохозяйствам и бизнесу.

"Мне надоело, что счета семей по всей стране за энергоносители то растут, то уменьшаются, а счета предприятий за энергоносители то растут, то уменьшаются из-за действий Путина или Трампа по всему миру", - сказал Стармер.

В то же время президент США Дональд Трамп обозвал своих союзников "дураками". В частности, он осудил Такера Карлсона, Мегин Келли, Кэндис Оуэнс и Алекса Джонса в посте в социальных сетях, который отражает раскол в движении MAGA.

Трамп назвал их "нарушителями спокойствия", которые стремятся к огласке за его счет своей критикой войны, которую считают нарушением его часто озвучиваемого предвыборного обещания не втягивать США в ситуацию на Ближнем Востоке.

Вас также могут заинтересовать новости: