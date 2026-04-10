Как Трамп показал Путину ценность Ирана: рассказала обозревательница New York Times

Ни один другой партнер России не может противостоять подобному давлению со стороны Соединенных Штатов.

Еще недавно Россия выглядела бенефициаром того, что США увязли в войне в Иране. Как объяснила доцент Sciences Po в Париже Николь Граевски в колонке для The New York Times, это следовало из роста цен на нефть и отмены отдельных санкций.

"Российская казна пополнялась, а мирные переговоры между Россией и Украиной с Соединенными Штатами были приостановлены, поскольку у американцев было "много других дел", – написала она.

Однако, если война в Иране возобновится, совокупный вес военных ударов, санкций и внутренних беспорядков может подтолкнуть Иран к фрагментации или взрыву. Оба этих результата должны заставить президента России Владимира Путина задуматься: "Иран – это российский партнер, который до этой войны создавал затраты для Америки, не требуя влияния России".

Она напомнила, что фрагментарное сотрудничество России и Ирана со временем превратилось в партнерство. А режимы были "связаны одной и той же проблемой: убеждением, что международный порядок, возглавляемый США, создан для их сдерживания". К тому же оба режима построены на предпосылке, что инакомыслие – это враг, которого нужно уничтожить, а инструменты репрессий стоят того, чтобы ими поделиться.

Они и подписали соглашение о партнерстве. И хотя Москва никогда не обещала воевать с США от имени Ирана, или наоборот. Цель заключалась в том, чтобы "каждая сторона обеспечила другой все необходимое для более длительной самостоятельной борьбы":

"Иран интегрировал уроки войны в Украине – перенасыщение беспилотниками, средства электронной борьбы, уязвимость бронетанковых колонн – в собственные военные операции. Россия наблюдала, как Иран поддерживает нерегулярные боевые действия одновременно на нескольких театрах военных действий, проецируя силу через посредников".

Но, пишет автор, отношения были гораздо шире, чем просто дроны: "Они плотные, разнообразны и в важных аспектах самоусиливаются – каждый уровень сотрудничества делает следующий уровень легче для построения и сложнее для ликвидации".

В то же время со временем Россия больше не могла поддерживать союзников. В частности, в 2015 году Путин отправил российские самолеты в Сирию, чтобы спасти диктатора Башара Асада от гражданской войны. Но в конце 2024 года Путин позволил Асаду пасть.

Иран более самостоятелен и может противостоять США. В частности, милитаризировав Ормузский пролив, Иран продемонстрировал, что "может создавать последствия, которые быстро и сразу ощущаются во всем мире". "Он может оказывать давление на Соединенные Штаты так, как Россия, увязнувшая в Украине, не может. Скорее, для России эти последние несколько недель продемонстрировали именно ценность Ирана", – добавила она.

"Если Иран падет, ни одна другая страна в орбите России не сможет выполнить ее роль. Китай слишком интегрирован в мировую экономику. Северная Корея, которая поставляла России оружие и солдат в Украину, не может проецировать свою силу далеко за пределы Корейского полуострова", – пишет Граевски.

Но у Путина, по ее мнению, из-за войны в Украине нет возможности для российского военного вмешательства в Иран: "Даже если бы он это сделал, такая заметная эскалация рисковала бы последствиями в тех регионах, где Россия наиболее уязвима, из-за поставок оружия Украине, усиления вторичных санкций или увеличения обмена разведывательными данными. Каждое увеличение поддержки Ирана должно быть взвешено с учетом того, во что это может обойтись Украине".

Путин, по ее мнению, продолжит тайно помогать Ирану через частные военные компании, скрытый поток оружия и сети обхода санкций. Россия также оказывает разведывательную поддержку и помощь в радиоэлектронной борьбе, хотя и в ограниченной форме. Также продолжаются поставки российских беспилотников в Иран.

Как писал УНИАН, Россия помогает Ирану наносить удары по американским базам на Ближнем Востоке. По данным Владимира Зеленского, российские военные спутники фотографировали объекты критической энергетической инфраструктуры в странах Персидского залива и в Израиле, а также местонахождение американских военных баз в этом регионе. Затем Россия передала эти данные и снимки иранскому режиму.

Администрация президента США Дональда Трампа, вероятно, уже на этой неделе продолжит частичное снятие санкций с российской нефти. Эксперты не исключают, что это может открыть путь к аналогичному решению и для иранской нефти.

В то же время, по мнению Владимира Зеленского, Россия не успела много заработать после повышения мировых цен на нефть. Наоборот, после ударов по Усть-Луге и другим нефтяным объектам они сокращают объемы поставок.

Вас также могут заинтересовать новости: