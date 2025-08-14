Украине придется и в дальнейшем контролировать всю линию боестолкновения против РФ.

Прекращение боевых действий в Украине после встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина 15 августа маловероятно. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал майор ВСУ и политолог Андрей Ткачук.

"Я не верю в ближайшие месяцы в остановку. Что хочет Путин - чтобы мы добровольно вышли из Донбасса. Этого не будет. Потому что это наша территория. И президент заявил, что надо садиться за переговоры по линии разграничения. Тогда мы можем о чем-то говорить", - сказал он.

В то же время Ткачук отметил, что даже если и будут достигнуты какие-то соглашения о прекращении боевых действий, то на практике они быстро не остановятся.

"Потому что нам нужно сохранять безопасность на всей линии боестолкновения. Это 1200 километров. Нам надо будет большое войско для того, чтобы дальше вести службу и оберегать эти позиции, налаживать системную работу. Поэтому я здесь наверняка кого-то разочарую, что война закончится быстро. Так или иначе, боевые действия будут продолжаться, боевые столкновения будут происходить. Возможно не в таком горячем режиме, не так активно. Но они будут происходить в дальнейшем", - добавил Ткачук.

Переговоры о мире - важные новости

Накануне журналисты NBC News отметили, что президент США Дональд Трамп планирует обсудить с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске прекращение огня в Украине. В то же время территориальные вопросы, по словам американского президента, без Украин обсуждаться не будут.

Между тем журналисты Politico отмечают, что США готовы предоставить Украине определенные гарантии безопасности. Однако, по словам собеседников издания, такие гарантии не должны будут осуществляться в рамках НАТО.

