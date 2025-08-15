Хили заверил, что "коалиция желающих" отправит свои войска в Украину в первый же день прекращения огня.

Великобритания готова отправить в Украину свои войска, но только после достижения перемирия с РФ. Об этом заявил министр обороны Джон Хили в интервью BBC.

В разговоре с журналистами он отметил, что "коалиция желающих" готова в первый же день прекращения огня отправить свои войска в Украину, чтобы помочь обеспечить мир.

"В случае прекращения огня мы готовы направить британские войска в Украину. Они ("коалиция желающих" - УНИАН) готовы к действию, они готовы действовать с первого дня",- сказал Хили.

Министр обороны Великобритании не стал прямо отвечать на вопрос о том, что британские войска будут делать в Украине в случае, если Россия снова нападет на страну. Тем не менее он подчеркнул, что британские войска имеют право защищаться в случае нападения.

По словам Хили, главная цель "коалиции желающих", которую создали Великобритания и Франция, заключается в том, чтобы Украина чувствовала себя в безопасности, а также имела возможность восстановить свои вооруженные силы для обеспечения сдерживания России в будущем.

"В конечном итоге, самым сильным сдерживающим фактором против повторного вторжения России или перегруппировки и возобновления агрессии против Украины является сила Украины", - добавил министр обороны Великобритании.

Британия сократила планы по размещению миротворцев в Украине - что известно

Ранее издание The Times писало, что британское военное руководство отказалось от идеи размещения 30-тысячного контингента для защиты украинских портов и городов. Вместо этого Лондон планирует ввести более жесткие санкции для дальнейшего давления на Россию.

Отмечается, что после виртуальной встречи с президентом США Дональдом Трампом и лидерами стран ЕС в среду премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что у Великобритании и других европейских государств есть обоснованные планы по размещению "сил подтверждения" в Украине после достижения соглашения о прекращении огня.

