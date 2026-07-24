Tesla Илона Маска приняли за астероид, приближающийся к Земле

В августе 2019 года автомобиль завершил первый виток вокруг Солнца.

Любитель-астроном из Турции заметил в небе объект, который сначала принял за новый астероид, приближающийся к Земле. Как выяснилось, на самом деле это был Tesla Roadster Илона Маска, запущенный в космос ещё в 2018 году, сообщает Supercar Blondie.

Электрокар оказался в космосе в качестве тестового груза во время первого запуска ракеты Falcon Heavy компании SpaceX. За рулем автомобиля Маск разместил манекен в скафандре по имени Starman. С тех пор машина вращается вокруг Солнца, периодически пересекая орбиты Земли и Марса.

В настоящее время, как известно, автомобиль находится на расстоянии около 135 миллионов километров от Земли, однако движется в обратном направлении – от Марса и Солнца обратно к нашей планете – со скоростью более 56 000 километров в час.

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Именно приближение объекта к Земле, наложенное на ошибку астронома, и вызвало кратковременную панику. По имеющимся данным, в космосе сейчас летает столько объектов – включая спутники Starlink от той же SpaceX, – что следить за всем просто физически трудно. К тому же в любительский телескоп автомобиль выглядит не как машина, а как обычная маленькая точка.

Турецкий астроном сверил объект с каталогом искусственных спутников, где Roadster не значился, и поэтому пришел к выводу, что это астероид. Ситуацию прояснил астрофизик Питер Верес из Центра малых планет в интервью Smithsonian Magazine – по его мнению, именно отсутствие автомобиля в спутниковом каталоге и стало причиной путаницы.

Теоретически Roadster когда-нибудь может столкнуться с Землёй, однако шансы на это ничтожны: около 6% в течение следующего миллиона лет и от 22% до 50% – в течение десятков миллионов лет, пишут аналитики. Даже если это произойдет, автомобиль почти полностью сгорит в атмосфере и не будет представлять никакой опасности для людей на Земле.

Справка

6 февраля 2018 года вишнево-красный Tesla Roadster Илона Маска отправился в космос на борту ракеты Falcon Heavy. В августе 2019 года автомобиль завершил первый виток вокруг Солнца, а в октябре 2020 года пролетел мимо Марса на расстоянии около 5 миллионов миль. 2 января 2025 года объект был ошибочно зарегистрирован как астероид 2018 CN41, но уже на следующий день астрономы опровергли эту версию.

Новости космоса

Ранее ученые из Уорикского университета в Великобритании обнаружили, что орбита на высоте 36 000 километров завалена мелкими, ранее незамеченными обломками космического мусора размером всего по 5 сантиметров. По словам исследователей, такая "минная" зона представляет опасность для самых дорогих спутников, ведь даже незначительные фрагменты на скорости несколько километров в секунду способны нанести им критический ущерб.

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