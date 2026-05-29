Посол США в НАТО отреагировал на удар российского дрона по жилому дому в Румынии

Посол США в НАТО Мэтью Витакер осудил удар российского беспилотника по жилому дому в румынском городе Галац вблизи границы с Украиной. Об этом он написал в сети Х.

Американский чиновник выразил солидарность с Румынией.

"Мы солидарны с нашей союзницей по НАТО Румынией и осуждаем это безответственное вторжение на ее территорию. Наши мысли с пострадавшими в Галаце. Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО", – подчеркнул Витакер.

Падение дрона РФ в Румынии

Как сообщал УНИАН, в Румынии в городе Галац дрон упал на жилой многоэтажный дом, попав в квартиру на десятом этаже, в результате чего произошел взрыв, после которого начался пожар. В результате этого инцидента пострадали два человека. Впоследствии Минобороны Румынии подтвердило, что беспилотник, упавший на многоэтажный дом в Галаце, был российским.

В ведомстве отметили, что в ночь на 29 мая Россия атаковала дронами гражданские и инфраструктурные объекты Украины у границы. Один из российских БПЛА залетел в воздушное пространство Румынии. Для перехвата в 01:19 поднялись два истребителя с авиабазы Фетешть. Румынские пилоты имели разрешение на поражение цели, а после ее обнаружения население уездов Тулча, Галац и Брейла оповестили через систему Ro-Alert.

Президент Румынии Никушор Дан опубликовал гневный комментарий в соцсетях после удара российского дрона по многоэтажке и заявил, что "примет соответствующие меры". Он также созвал сегодня утром заседание Совета национальной безопасности для обсуждения ответных мер. Отдельно Румыния вызвала посла России.

