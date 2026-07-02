Российские дроны более года тайно следили за ядерными объектами Европы, – отчет

Россия могла в течение 18 месяцев проводить скоординированную кампанию наблюдения за ядерными объектами в Великобритании, Франции, Бельгии и Нидерландах с помощью беспилотников, запущенных с судов теневого флота. Об этом говорится в аналитическом отчете Международного института стратегических исследований (IISS), передает The Guardian.
В отчете IISS проанализированы 144 инцидента с дронами в более чем десяти европейских странах, начиная с конца 2024 года. По оценке исследователей, российская разведка действовала с "значительной безнаказанностью", а европейские службы безопасности не смогли перехватить ни один из беспилотников.
Среди целей были:
- авиабаза Лейкенхит в Великобритании, которую готовили для размещения американского ядерного оружия;
- французская база атомных подводных лодок Иль-Лонг;
- авиабаза Кляйне-Брогель в Бельгии;
- авиабаза Фолькель в Нидерландах.
На бельгийской и нидерландской базах, согласно данным отчета, хранится американское ядерное оружие воздушного базирования.
Дроны запускались с судов "теневого флота"
Аналитики считают, что беспилотники запускались с так называемых "темных" судов, которые находились вблизи побережья стран-целей с выключенными транспондерами.
По версии IISS, некоторые корабли выполняли роль ретрансляторов сигналов или судов обеспечения для операций с дронами.
Что произошло в Великобритании и Франции
В конце ноября 2024 года дроны низко пролетели над базами Лейкенхит и Фейрфорд, а также над другими американскими военными объектами в Англии.
В декабре 2025 года пять беспилотников были зафиксированы над базой Иль-Лонг, где расположен морской ядерный арсенал Франции.
Старший научный сотрудник IISS Чарли Эдвардс заявил, что Кремль "с высокой вероятностью" провел скоординированную кампанию с использованием беспилотников над странами НАТО и Ирландией.
"По нашей оценке, Кремль, скорее всего, провел скоординированную кампанию с использованием беспилотных летательных аппаратов над Европой", – сказал Эдвардс.
В отчете также отмечается, что кампанию могли организовать структуры ГРУ – российской военной разведки.
Исследователи считают, что целью операции были наблюдение за ядерными объектами, сбор военной разведывательной информации, картографирование логистики и цепочек поставок, а также экономическое давление и психологическое воздействие на европейские страны.
Ни один из дронов не был сбит или захвачен, что, по мнению аналитиков, свидетельствует о серьезных пробелах в системах противовоздушной обороны стран НАТО в борьбе с малыми низколетящими беспилотниками.
Число инцидентов достигло пика осенью 2025 года, особенно в Германии, а после начала более активного задержания судов теневого флота европейскими ВМС в начале 2026 года количество таких случаев, по данным IISS, начало уменьшаться.
Российские дроны над странами НАТО
Как сообщал УНИАН, вторжение российских дронов в воздушное пространство европейских стран усугубляет хаос и ставит Европу перед сложной дилеммой: отреагировать и рискнуть эскалацией или столкнуться с обвинениями в слабости.
The Guardian пишет, что "гибридная война" России внезапно оказалась слишком близко к европейцам: она потенциально может затронуть города, расположенные вдали от линии фронта, которые до сих пор не были обеспокоены последствиями войны в Украине. При этом последние инциденты с беспилотниками указывают на смену тактики и ускорение гибридной кампании.