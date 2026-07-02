Российские дроны более года тайно следили за ядерными объектами Европы, – отчет

Россия, вероятно, вела разведку над ядерными объектами стран НАТО с помощью беспилотников, запускаемых с судов "теневого флота".

Россия могла в течение 18 месяцев проводить скоординированную кампанию наблюдения за ядерными объектами в Великобритании, Франции, Бельгии и Нидерландах с помощью беспилотников, запущенных с судов теневого флота. Об этом говорится в аналитическом отчете Международного института стратегических исследований (IISS), передает The Guardian.

В отчете IISS проанализированы 144 инцидента с дронами в более чем десяти европейских странах, начиная с конца 2024 года. По оценке исследователей, российская разведка действовала с "значительной безнаказанностью", а европейские службы безопасности не смогли перехватить ни один из беспилотников.

Среди целей были:

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авиабаза Лейкенхит в Великобритании, которую готовили для размещения американского ядерного оружия;

французская база атомных подводных лодок Иль-Лонг;

авиабаза Кляйне-Брогель в Бельгии;

авиабаза Фолькель в Нидерландах.

На бельгийской и нидерландской базах, согласно данным отчета, хранится американское ядерное оружие воздушного базирования.

Дроны запускались с судов "теневого флота"

Аналитики считают, что беспилотники запускались с так называемых "темных" судов, которые находились вблизи побережья стран-целей с выключенными транспондерами.

По версии IISS, некоторые корабли выполняли роль ретрансляторов сигналов или судов обеспечения для операций с дронами.

Что произошло в Великобритании и Франции

В конце ноября 2024 года дроны низко пролетели над базами Лейкенхит и Фейрфорд, а также над другими американскими военными объектами в Англии.

В декабре 2025 года пять беспилотников были зафиксированы над базой Иль-Лонг, где расположен морской ядерный арсенал Франции.

Старший научный сотрудник IISS Чарли Эдвардс заявил, что Кремль "с высокой вероятностью" провел скоординированную кампанию с использованием беспилотников над странами НАТО и Ирландией.

"По нашей оценке, Кремль, скорее всего, провел скоординированную кампанию с использованием беспилотных летательных аппаратов над Европой", – сказал Эдвардс.

В отчете также отмечается, что кампанию могли организовать структуры ГРУ – российской военной разведки.

Исследователи считают, что целью операции были наблюдение за ядерными объектами, сбор военной разведывательной информации, картографирование логистики и цепочек поставок, а также экономическое давление и психологическое воздействие на европейские страны.

Ни один из дронов не был сбит или захвачен, что, по мнению аналитиков, свидетельствует о серьезных пробелах в системах противовоздушной обороны стран НАТО в борьбе с малыми низколетящими беспилотниками.

Число инцидентов достигло пика осенью 2025 года, особенно в Германии, а после начала более активного задержания судов теневого флота европейскими ВМС в начале 2026 года количество таких случаев, по данным IISS, начало уменьшаться.

Российские дроны над странами НАТО

Как сообщал УНИАН, вторжение российских дронов в воздушное пространство европейских стран усугубляет хаос и ставит Европу перед сложной дилеммой: отреагировать и рискнуть эскалацией или столкнуться с обвинениями в слабости.

The Guardian пишет, что "гибридная война" России внезапно оказалась слишком близко к европейцам: она потенциально может затронуть города, расположенные вдали от линии фронта, которые до сих пор не были обеспокоены последствиями войны в Украине. При этом последние инциденты с беспилотниками указывают на смену тактики и ускорение гибридной кампании.

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