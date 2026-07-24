Война наконец пришла в дома богатых россиян: WSJ оценил атаки на склады Wildberries

Услугами Wildberries пользуются 81 миллион человек в месяц.

В течение четырех лет Кремль пытался оградить россиян от последствий войны в Украине, поддерживая видимость нормальной жизни для состоятельных городских жителей. Однако сейчас украинские беспилотники атакуют логистические центры крупнейшей в стране компании электронной коммерции Wildberries, тем самым перенеся войну в дома среднего класса России.

Как пишет The Wall Street Journal, компания Wildberries глубоко интегрирована в повседневную жизнь России, по данным её веб-сайта, ею пользуются 81 миллион человек в месяц. Сотни тысяч сторонних продавцов используют её площадку, продавая всё – от одежды и товаров для дома до игровых приставок.

В субботу украинские беспилотники нанесли удары по двум объектам компании, включая огромный комплекс под Москвой. В ночь со вторника на среду были атакованы еще два объекта Wildberries на юге России. В результате общие потери могут составить от 3 до 4,4 миллиардов долларов. Большая часть этих потерь связана с уничтожением товаров, принадлежащих продавцам, а не с самими зданиями Wildberries.

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Некоторые продавцы в социальных сетях выразили шок по поводу того, что их товары были сожжены. Виктория Терехова, которая продает одежду для детей, заявила, что около половины ее товаров было уничтожено в результате ударов по складам, что обошлось более чем в 160 000 долларов. "Если эти удары продолжатся, у нас ничего не останется", – сказала она.

Многие поставщики выразили гнев в адрес Wildberries, опасаясь, что компания не компенсирует им убытки. Менее чем за две недели до атак компания внесла поправки в соглашение с поставщиками, освободив себя от ответственности в случае ударов беспилотников.

Удары вызвали дебаты о том, являются ли склады Wildberries законной военной целью. Президент Украины Владимир Зеленский оправдал атаки, заявив, что логистические центры, подвергшиеся ударам Киева, помогают снабжать российскую армию компонентами для беспилотников, навигационным оборудованием и другим снаряжением. На сайте Wildberries можно увидеть беспилотники и бронежилеты, но подавляющее большинство предлагаемой продукции носит гражданский характер.

Еще до атак на склады электронной коммерции россияне выражали недовольство по поводу широко распространенной нехватки топлива, ставшей результатом многомесячной кампании украинских атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы.

"Топливный кризис, пожалуй, является самым заметным потрясением для рядовых граждан со времен мобилизации новых войск в сентябре 2022 года", – говорится в аналитической записке Oxford Economics на этой неделе.

В то же время Путин не проявляет склонности к сокращению своих военных амбиций в Украине в ответ на ухудшение экономической ситуации. Максим Миронов, профессор финансов в IE Business School в Мадриде, заявил, что удары украинских беспилотников в конечном итоге окажут лишь незначительное негативное влияние на российскую экономику, но их психологический эффект уже значителен.

"Годами Путин распространял историю о том, что бои происходят где-то на окраинах империи, это спецназ, и всё в порядке. Теперь люди начали это чувствовать, из-за очередей на заправках, из-за пожаров… Каждый в России видит войну из своего окна", - сказал он.

Атаки на Wildberries - последние новости

В ночь на 18 июля дроны поразили логистический центр Wildberries под Москвой - один из крупнейших объектов в сети компании.

А сегодня, 24 июля были атакованы сразу три склада Wildberries - два в Санкт-петербурге и один в Симферополе.

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