Олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов сказал, что кроме солдат и моряков, у России нет друзей.

Президент Лыжной ассоциации Финляндии Сирпа Коркатти заявила, что российских лыжников не пустят в страну, даже если они получат разрешение от Международной федерации лыжного спорта и сноубординга. В ответ на это в России призвали превратить Финляндию в Хиросиму.

Так, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов сказал, что кроме солдат и моряков, у России нет друзей, пишет российское издание vseprosport.ru.

По словам россиянина, РФ не имеет друзей, кроме солдат и моряков, а Финляндию нужно проучить в "назидание всем остальным странам".

Видео дня

"Я бы из этой страны проклятых чухонцев сделал Хиросиму. В назидание всем остальным странам. Надо думать о спорте, а не политике. Они все перепутали. Я еще со времен СССР говорил, что мы не имеем друзей, кроме солдат и моряков. А мы думали, что Финляндия, Прибалтика – наши друзья и братья. Я всегда знал, что это не так. Вот мы дождались", – заявил российский спортсмен.

Другие циничные заявления со стороны России

В начале октября российский диктатор Владимир Путин выдал ряд лживых и циничных заявлений о войне, которую его государство ведет против Украины. Глава Кремля сказал, что если бы Трамп был у власти, если бы НАТО не приблизилось к границам РФ, а войны в Украине можно было бы избежать. При этом он не упомянул, что НАТО расширилось уже после нападения Москвы на Украину.

Кроме того, в России традиционно делают циничные оправдания за удары по Украине. К примеру в сентябре Минобороны РФ заявило, что целью удара якобы были предприятия ВПК и военные аэродромы. Тогда погибли люди, в том числе 12-летняя девочка.

Вас также могут заинтересовать новости: