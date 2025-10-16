Финляндия обеспокоена ростом военной угрозы со стороны России и готовит новую помощь Украине.

Министр обороны Финляндии Антти Хякканен заявил, что Россия наращивает войска вблизи границ ЕС и готовится ко второй фазе военной агрессии, даже после окончания войны в Украине, сообщает CNN.

"Россия действительно наращивает военные усилия для второй фазы своей потенциальной агрессии. После окончания войны в Украине для НАТО существуют реальные угрозы", - отметил Хякканен на полях заседания Североатлантического совета НАТО в Брюсселе.

Министр подчеркнул, что модернизация российских войск и их расположение вблизи европейских границ свидетельствуют о растущей опасности.

Перед встречей министров обороны стран НАТО Хякканен сообщил, что Финляндия присоединится к PURL - программе закупки американского оружия для Украины. Также ожидается объявление нового пакета помощи для Киева от Финляндии уже на этой неделе.

Гибридная агрессия России против Европы

Как сообщал УНИАН, европейские лидеры заявляют о "конце мира", но их заявления контрастируют с равнодушием США, тогда как российские дроны, саботаж и кибератаки проверяют готовность НАТО к реальной угрозе.

Бывший генсек НАТО Джордж Робертсон предостерег, что Европа не готова к новой форме войны.

Зато стало известно, что из всех стран Европы, только в Финляндии есть достаточное количество укрытий на случай войны.

