В российском Министерстве обороны сделали циничное заявление после массированного удара по Украине в ночь на 28 сентября, в результате которого зафиксированы значительные разрушения, есть погибшие и десятки пострадавших.

В сводке Минобороны РФ указывается, что целью удара якобы были предприятия ВПК и военные аэродромы.

"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ, а также инфраструктуре военных аэродромов", - похвалились в российском военном ведомстве.

Россияне также заявили, что якобы "цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены".

Российский удар по Украине 28 сентября - что известно

Россия зпустила по Украине почти шесть сотен дронов и несколько десятков ракет. Зафиксировано попадание 31 беспилотника зафиксирован и 5 ракет различных типов.

В Киеве в результате атаки произошли значительные разрушения, ранения получили более 10 человек, погибли четыре человека, среди которых 12-летняя девочка. Пострадало здание Института кардиологии, там погибли медсестра и пациент.

В Киевской области пострадали почти три десятка человек. В Петропавловской Борщаговке разрушена целая улица.

Также ув Запорожье известно о более трех десятках пострадавших, среди которых трое детей.

