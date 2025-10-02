Российский президент Владимир Путин во время выступления на Валдайском форуме лицемерно заявил, что россиянам якобы "больно наблюдать страдания украинцев".
"Те, кто натравил Киев на Москву, плевать хотели на интересы и России, и Украины. Если бы Трамп был у власти, если бы НАТО не приблизилось к границам РФ, конфликта в Украине можно было бы избежать", - сказал он.
По его словам, для Запада ситуация в Украине - это якобы "карта в более масштабной игре, повод и способ решить свои задачи, немного заработать на войне".
Он цинично заявил, что ответственность за то, что огонь в Украине пока не удалось прекратить, якобы лежит прежде всего на Европе:
"Европа постоянно эскалирует конфликт в Украине, других целей у них нет".
Путин нагло назвал армию Украины "рабоче-крестьянской", отметив, что российская армия тоже имеет потери и имеет дезертиров, но их якобы крайне меньше.
Президент РФ также пожаловался, что России дважды "с порога" отказывали во вступлении в НАТО.
"Это было в 1954 году, а также в 2000 году во время визита Клинтона. Оба раза мы получили отказ, причем с порога", - заявил он.
Война в Украине - удары РФ
Сегодня в Днепре завершилась спасательная операция на месте вчерашнего вражеского удара, известно об одном погибшем человеке и 31 пострадавшем. Среди пострадавших - трое несовершеннолетних. Это 10-летний и 17-летний парни и 17-летняя девушка.