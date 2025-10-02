Он заявил, что ответственность за то, что огонь в Украине пока не удалось прекратить, якобы лежит прежде всего на Европе.

Российский президент Владимир Путин во время выступления на Валдайском форуме лицемерно заявил, что россиянам якобы "больно наблюдать страдания украинцев".

"Те, кто натравил Киев на Москву, плевать хотели на интересы и России, и Украины. Если бы Трамп был у власти, если бы НАТО не приблизилось к границам РФ, конфликта в Украине можно было бы избежать", - сказал он.

По его словам, для Запада ситуация в Украине - это якобы "карта в более масштабной игре, повод и способ решить свои задачи, немного заработать на войне".

Он цинично заявил, что ответственность за то, что огонь в Украине пока не удалось прекратить, якобы лежит прежде всего на Европе:

"Европа постоянно эскалирует конфликт в Украине, других целей у них нет".

Путин нагло назвал армию Украины "рабоче-крестьянской", отметив, что российская армия тоже имеет потери и имеет дезертиров, но их якобы крайне меньше.

Президент РФ также пожаловался, что России дважды "с порога" отказывали во вступлении в НАТО.

"Это было в 1954 году, а также в 2000 году во время визита Клинтона. Оба раза мы получили отказ, причем с порога", - заявил он.

Война в Украине - удары РФ

Сегодня в Днепре завершилась спасательная операция на месте вчерашнего вражеского удара, известно об одном погибшем человеке и 31 пострадавшем. Среди пострадавших - трое несовершеннолетних. Это 10-летний и 17-летний парни и 17-летняя девушка.

