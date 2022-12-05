Главная цель проекта – создать автоматизированную систему учета и контроля лиц, подлежащих мобилизации.

В России создают единую электронную базу данных военнообязанных. Для этого оцифровываются все действующие документы воинского учета и имеющиеся архивы военкоматов.

Как сообщает пресс-служба ГУР, главная цель проекта – создать автоматизированную систему учета и контроля лиц, подлежащих мобилизации. По окончанию разработки системы ее объединят с базами данных МВД (для контроля документов на выезд заграницу), системы "Мигрант" (для учета нерезидентов и тех, кто хочет сменить гражданство), ГИБДД (контроль владельцев и пользователей транспортных средств), Роскадастра, Росреестра, ИНН и даже клиентские базы мобильных операторов.

После ввода в эксплуатацию эта система обеспечит возможность тотального контроля за военнообязанными, не проживающими по месту регистрации. Это гарантирует получения ими повесток даже в случае невозможности физического контакта – в форме СМС-сообщений, электронных писем, сообщений из социальных сетей. После этого все они будут обязаны явиться в указанные сроки к местам учета.

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Мобилизация в России: детали

21 сентября российский президент Владимир Путин объявил о мобилизации военнослужащих, находящихся в запасе.

В конце сентября стало известно, что с начала мобилизации в Грузию, Казахстан и ЕС прибыли более 200 тысяч человек из России.

21 сентября в РФ объявили об остановке частичной мобилизации, однако люди жалуются, что им продолжают приходить повестки.

В России всем сотрудникам администрации Президента временно запретили ездить в командировки за границу. Заграничные отпуска теперь тоже под запретом.

Ранее стало известно, что российские оккупанты проводят подготовительные мероприятия к очередной волне скрытой мобилизации. Военный эксперт Денис Попович считает, что в январе в России начнется всеобщая мобилизация.