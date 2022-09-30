За последнюю неделю россиян уехало столько же, сколько за все время войны.

По совокупным данным из разных стран, более 200 тысяч человек прибыли из России в Грузию, Казахстан и ЕС с тех пор, как президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о немедленной "частичной мобилизации" российских граждан.

Об этом сообщает CNN.

При этом около 100 тысяч россиян пересекли границу Казахстана за последнюю неделю, заявил в среду заместитель министра внутренних дел Казахстана Марат Кожеев.

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Согласно опубликованным во вторник данным МВД Грузии, с 21 по 26 сентября грузино-российскую границу пересекли не менее 53 136 человек.

По данным Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex, за последнюю неделю (19-25 сентября) в Европейский Союз въехало почти 66 000 граждан России, что более чем на 30% больше, чем на прошлой неделе.

В эту информацию не включены данные из Монголии и Армении, куда в последние дни также ездили граждане России. Официальных данных из России не было в открытом доступе.

Как сообщает Sky News, за последнюю неделю уехало столько же, сколько за все время войны. Одна молодая мать, которая перебралась в Грузию заявила, что нельзя воспитывать детей в стране, которая посылает мужчин убивать против их воли.

Журналистам издания удалось анонимно поговорить с несколькими мужчинами из районов РФ на Кавказе.

Мужчина из Дагестана сказал, что ситуация там ухудшается. По его словам, молодых людей загоняли в микроавтобусы и отправляли на военную подготовку. Он сам уезхал из России, пока имел возможность.

Другой мужчина из Чечни сказал, что после приказа Путина о мобилизации "настроение молодых чеченцев ухудшилось. Все стараются как можно быстрее покинуть территорию Чечни, опасаясь мобилизации".

"Я не думаю, что они будут сильно стараться, потому что многие из нас думают, что это не наша война и что Россия - агрессор. Это не защита интересов их родины", - сказал он.

Россияне бегут из-за мобилизации: что известно

Поток россиян в Грузию начался после того, как в февраля текущего года РФ начала полномасштабную войну против Украины, усилился с объявлением мобилизации 21 сентября.

Россияне могут въехать в страну по загранпаспорту на срок до 3 месяцев, однако въезд с территории оккупированных россиянами грузинских территорий – Южной Осетии и Абхазии – запрещен.

Россияне, подлежащие призыву и желающие покинуть РФ, начали получать повестки на границе с Грузией. Мобилизационный пункт военкомата развернут на КПП "Верхний Ларс" на границе с Грузией.

В Северной Осетии ввели режим повышенной готовности и запретили пускать на территорию республики легковые автомобили из других регионов России.

Финские власти хотят закрыть госграницу для россиян. Ограничения для туристов из России вступят в силу с 29 на 30 сентября.

Ожидается, что вскоре РФ запретит российским мужчинам, подлежащим мобилизации, выезжать из страны. СМИ сообщали, что полный запрет, вероятно, введут до 30 сентября.