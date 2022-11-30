Кроме того, каждый регион может дополнительно вводить собственные запреты на собрания, митинги и демонстрации.

Совет Федерации России одобрил закон о запрете митингов возле определенных объектов.

Так, митинги запретили в зданиях органов публичной власти и на прилегающих к ним территориях, земельных участках, где расположены церкви и другие сооружения, в аэропортах, на железнодорожных и автомобильных вокзалах, в портах, в зданиях и на территории вузов, школ и больниц, сообщают росЗМІ.

Запрещается также митинговать на территории возле объектов, обеспечивающих функционирование электрических, тепловых, водопроводных и газовых сетей.

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Кроме того, каждый регион может дополнительно вводить собственные запреты на собрания, митинги и демонстрации. Это могут сделать, если такая мера "обусловлена историческими, культурными, иными объективными особенностями субъекта Российской Федерации".

Протесты против мобилизации в России

Как сообщал УНИАН, 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России.

В тот же день во многих городах РФ прошли акции протеста. Митинги состоялись в Барнауле, Улан-Удэ, Якутске, Иркутске, Красноярском крае, Томске, Новосибирске, Екатеринбурге, Уфе, а также в Москве и Санкт-Петербурге. Все они сопровождались избиением и арестами их участников силовиками.

Всего было задержано более 1300 человек. Больше всего задержаний зафиксировали в двух крупнейших городах России: 530 зафиксировано в Москве и более 470 в Санкт-Петербурге.

На днях стало известно, что российские оккупанты проводят подготовительные мероприятия к очередной волне скрытой мобилизации. Военный эксперт Денис Попович считает, что в январе в России начнется всеобщая мобилизация. Вероятно, запрет на митинги связан именно этим.

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