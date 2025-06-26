Вы готовы к новому вызову?

Оптические иллюзии и визуальные головоломки – это больше чем просто картинки для развлечений. Такие задачки еще и очень полезны для мозга.

Регулярное решение головоломок улучшает концентрацию внимания, наблюдательность, навыки распознавания образов и даже память. К тому же, тренируется ваше логическое и критическое мышление. УНИАН подготовил для вас кое-что интересное.

Вы увидите задание, которое заключается в том, чтобы отыскать конкретное слово на картинке с хаотично расположенными буквами. Вам нужно соединить их так, чтобы получилось слово "ягода".

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На ответ будет очень мало времени, поэтому советуем действовать быстро. Вам нужно найти слово всего за 9 секунд.

Готовы к игре? Прежде чем начать отсчет времени, дадим вам небольшую подсказку. Ищите спрятанное слово не по вертикали или горизонтали, а по диагонали.

Время пошло! Внимательно рассмотрите коллаж, чтобы не пропустить слово "ягода".

Итак, ваши 9 секунд на поиск слова "ягода" исчерпаны. Если вы его заметили, у вас действительно острое зрение, а вашей внимательности к деталям многие бы позавидовали. Не хотели ли вы стать детективом в детстве?

Если же вы не нашли это слово за отведенное время, не стоит расстраиваться. Вернитесь к изображению и поищите еще.

Сосредоточьтесь на нижней части коллажа. И помните: лучше прийти к финишу позже, чем сдаться за шаг до него.

Ответ:

Другие интересные головоломки

Если вам нравятся задания на поиск слов, почему бы не попробовать отыскать слово "торт" на картинке? Справиться надо всего за 7 секунд.

Или же можете проверить свою внимательность к деталям в задании, где необходимо найти число 205. Сделать это сможет лишь 1% гениев, ведь ответ нужно дать всего за 9 секунд.

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