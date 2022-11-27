Так называемую мобилизацию планируют проводить на территории РФ и на временно оккупированных территориях Украины.

Российские оккупанты проводят подготовительные мероприятия к очередной волне скрытой мобилизации.

По имеющейся информации, так называемую мобилизацию планируют проводить на территории РФ и на временно оккупированных территориях Украины.

"В Российской Федерации и на временно оккупированных территориях Украины продолжаются подготовительные мероприятия по проведению, с 10 декабря текущего года, очередной волны скрытой мобилизации в ряды российских оккупационных войск", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ в Facebook.

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Мобилизация в РФ: что известно

По данным Генштаба, в РФ не могут решить вопрос материально-технического обеспечение мобилизованных российских военнослужащих.

Ранее аналитики ISW отметили, что плохое обеспечение мобилизованных в России раскалывает информационное пространство. Так, из-за этого становятся явными разногласия между нарративами местных военкоров, "ЧВК Вагнера" и усилиями РФ по смягчению проблем среди военнослужащих. Из - за этого у РФ нарастает недовольство в обществе - "мобики" сетуют, что их не кормят и бросают налегке на передовую.

Как писал УНИАН, военный эксперт Денис Попович считает, что в январе в России начнется всеобщая мобилизация.

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