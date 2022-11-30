В АП было выпущено распоряжение, что отныне в зарубежные командировки могут ездить только женщины.

В России всем сотрудникам Администрации Президента мужского пола временно запретили ездить в командировки за рубеж. Заграничные отпуска теперь тоже под запретом.

По информации телегарам-канала "База", в АП было выпущено распоряжение, что отныне в зарубежные командировки могут ездить только женщины. Такие правила будут действовать до выхода "особого распоряжения по мобилизации". Заграничные отпуска, которые и до последнего времени были нежелательными, теперь также запрещены.

"Не исключено, что это предупредительная мера. Так как среди чиновников внутри АП ходит слух, будто такое требование появилось после "побега" сотрудника одного из ведомств. Мужчина, якобы находясь в командировке в одной из стран СНГ, не вернулся в Россию. Стоит отметить, что история с "побегом" на данный момент не подтверждена", - сказано в сообщении.

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В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о запрете командировок и отпусков для сотрудников Администрации Президента мужского пола.

Мобилизация в России

21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию в России что побудило сотни тысяч мужчин покинуть страну. По данным СМИ, Министерство Шойгу собрало минимум 492 тысяч мобилизованных.

Ранее стало известно, что российские оккупанты проводят подготовительные мероприятия к очередной волне скрытой мобилизации. Военный эксперт Денис Попович считает, что в январе в России начнется всеобщая мобилизация.

Аналитики отмечают, что расходы Москвы на мобилизацию и западные санкции пробьют брешь в российском бюджете. Ожидается, что резервы Москвы упадут до самого низкого уровня за последние годы.