Между тем, в районе Заветного Бажання на Донетчине госпиталь переполнен ранеными оккупантами.

В РФ мужчинам продолжают поступать повестки, несмотря на официальное завершение мобилизации.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ, информацию о продолжении "могилизации" подтвердили также и аналитики Института изучения войны (ISW).

"Несмотря на официальное завершение мобилизации на территории Российской Федерации, повестки продолжают поступать мужчинам призывного возраста", - говорится в сообщении.

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В Генштабе также отметили, что по уточненной информации, подтверждены потери противника в районе населенного пункта Музыковка Херсонской области 29 октября. Так, в результате огневого поражения, уничтожен зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", а до десяти единиц другой военной техники врага получили повреждения. В районе населенного пункта Снигиревка Николаевской области, 30 октября, было уничтожено 12 захватчиков.

"Многочисленные российские источники сообщили, что российские военкоматы продолжают мобилизацию мужчин, несмотря на предыдущие заявления Шойгу об окончании частичной мобилизации и переход на призывной период 28 октября. В Центральном военном округе России (ЦВО) журналистам одного из российских СМИ сообщили, что мобилизационные процессы будут продолжаться по всей России до тех пор, пока президент России Владимир Путин не подпишет указ об окончании мобилизационного периода. Украинские власти Мелитополя и Мариуполя также сообщили, что российские оккупационные власти продолжают заставлять украинцев вступать в добровольческие батальоны и отряды территориальной обороны", - рассказали аналитики ISW

Мобилизация в РФ: что известно

Как уже сообщал УНИАН, в сентябре Путин объявил о начале мобилизации. Сначала министр обороны РФ Шойгу заявлял, что повестки получат якобы лишь 300 тысяч человек. Однако впоследствии стало известно, что в РФ мобилизуют гораздо больше мужчин. Недавно Рамзан Кадыров предупредил, что "начнутся повестки" в Чечне.

СМИ сообщили, что с начала объявления так называемой "частичной мобилизации" в РФ погиб минимум 101 "мобик". 28 октября Шойгу в докладе Путину заявил о завершение мобилизации.

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