Мощности российских полигонов не позволяют подготовить в сжатые сроки более чем 90 тысяч человек, считает Денис Попович.

Военный эксперт Денис Попович считает, что в январе в России начнется всеобщая мобилизация.

"Мощности российских полигонов не позволяют подготовить в сжатые сроки более 90 тысяч человек. В России на декабрь или январь запланирована новая волна мобилизации, которая теперь будет не частичной, а общей. Хотя мобилизация, которую называли частичной, не прекращалась. Она перешла в скрытый способ", - сказал Попович для "Эспрессо".

По словам военного эксперта, до сих пор россиянам приходят повестки.

Видео дня

"Указа президента РФ не было, что мобилизация остановилась. Было лишь заявление, что мобилизация прекращается. Для военкоматов это не является основанием для окончания мобилизации, поэтому они продолжают раздавать повестки. И они хотят усилить эти процессы. Это может происходить в зависимости от потерь на фронтах, а потери у них значительные. Поэтому нет сомнений, что мобилизация в РФ будет ускоряться", - добавил Попович.

Мобилизация в России

21 сентября Путин в ответ на военные поражения на фронте объявил в России частичную мобилизацию. Однако уже через месяц заявил, что она завершена.

По мнению западных экспертов, ход принудительной мобилизации временно приостановили, чтобы освободить бюрократическую пропускную способность для обычного осеннего призыва.

По данным СМИ, министерство Шойгу собрало минимум 492 тысяч мобилизованных.

Мобилизованных после стихийных учений с оружием бросают на самые горячие участки фронта. Среди резервистов отмечается крайне низкая мотивация, фиксируют нередкие случаи бегства солдат из воинских частей.

В российских городах уже появляются сообщения о смерти новобранцев на войне.