Путин приказал 'исправить' экономику России, пока дефицит бюджета бьет рекорды, - NYT

Российская экономика вошла в зону затяжной турбулентности.

Центральный банк России еще больше снизил ключевую процентную ставку, пытаясь найти способ оживить экономику страны после того, как кремлевский диктатор Владимир Путин отчитал чиновников за ее неудовлетворительные показатели.

Огромные расходы на войну в Украине поставили Россию в затруднительное положение. Начиная с июня прошлого года Банк России провел серию снижений ставок – включая сокращение с 15% до 14,5% в пятницу – в надежде стимулировать рост. Однако, снижая ставки, он рискует подстегнуть инфляцию, которая и без того повышена из-за чрезмерных трат на войну, пишет The New York Times.

Экономика на грани кризиса

В последние недели Россия извлекла выгоду из роста цен на нефть, вызванного войной на Ближнем Востоке. Тем не менее, ее экономика находится на грани кризиса из-за высоких процентных ставок и западных санкций, которые ограничили доходы от экспорта энергоносителей, заявляют журналисты.

После нескольких лет роста, подпитываемого войной, экономика России сократилась на 1,8% в первые два месяца года по сравнению с тем же периодом 2025 года.

На прошлой неделе Путин приказал своим высшим экономическим чиновникам принять меры для улучшения ситуации. Выступая в Кремле, Путин заявил, что хочет "услышать сегодня подробные доклады о текущей экономической ситуации и о том, почему траектория макроэкономических показателей в настоящее время не оправдывает ожиданий".

"Я рассчитываю услышать предложения по дополнительным мерам, направленным на восстановление роста отечественной экономики", – добавил Путин.

Нефтяная выручка дает временное облегчение

Его комментарии подтвердили растущую обеспокоенность внутри Кремля состоянием экономики, пишет СМИ. В декабре кремлевский диктатор называл замедление экономического роста "ценой, уплаченной за сохранение качества экономики и макроэкономических показателей".

Россия получила некоторое облегчение благодаря сверхприбылям от войны в Иране. Доходы России от нефти в марте выросли почти вдвое по сравнению с предыдущим месяцем, говорилось в отчете Международного энергетического агентства на прошлой неделе. По данным Argus Media, ценового агентства, используемого российским правительством для расчета налогов на добычу нефти, средняя цена на российскую сырую нефть в апреле выросла более чем на 30%.

Россия рассчитывает нефтяные налоги по сложной формуле с лагом в один месяц и еще не опубликовала официальные данные за март. Россия также извлекла выгоду из роста цен на другие ресурсы, включая газ, удобрения и алюминий.

Прогнозы МВФ и действия Минфина

Ссылаясь на более высокие цены на сырьевые товары, Международный валютный фонд на прошлой неделе повысил свой прогноз роста российской экономики до 1,1% с 0,8%. В то время как российское правительство обдумывало сокращение расходов в этом году до войны в Иране, Министерство финансов России объявило, что возобновит покупку иностранной валюты и золота для пополнения государственного резервного фонда.

Тем не менее, эта передышка не устраняет структурных трудностей, стоящих перед российской экономикой, пишет СМИ. Из-за войны в Украине Москва не может прекратить свои чрезмерные расходы. Эта ситуация подстегивает инфляцию, которая в настоящее время составляет 5,9%, а это значит, что процентные ставки должны оставаться высокими. И как раз в тот момент, когда Россия получает выгоду от роста цен на энергоносители, нефтяной кризис также несет риск дальнейшего скачка инфляции.

Социальные признаки кризиса

Признаков развертывающегося кризиса множество. Большинство российских компаний не планируют расширять штаты до конца года, согласно данным, опубликованным центральным банком на прошлой неделе. В конце прошлого года число людей, работающих неполный рабочий день или находящихся в режиме ожидания, выросло до самого высокого уровня со времен пандемии, заявил регулятор.

В апреле Министерство финансов России сообщило, что дефицит национального бюджета в первые три месяца года превысил 60 млрд долларов, превзойдя дефицит, прогнозируемый на весь 2026 год.

Усиливающееся экономическое давление начало просачиваться в политику страны. В пятницу ВЦИОМ, государственный социологический центр, сообщил, что рейтинг одобрения Путина падает седьмую неделю подряд, до 65,6% – это самый низкий уровень с момента вторжения в Украину в 2022 году.

Политическое эхо

Во вторник Геннадий Зюганов, глава Коммунистической партии в Государственной думе, нижней палате российского парламента, предупредил, что если правительство не улучшит экономическую ситуацию, "к осени мы столкнемся с тем, что произошло в 1917 году", имея в виду свержение российской монархии.

Однако российские эксперты заявили, что, хотя спад реален, экономика страны все еще далека от краха. Если приток нефтедолларов продолжится, Россия может заметно сократить свой дефицит, ослабив давление на финансы страны.

"Российская экономика вошла в очередную зону турбулентности", – заявила Наталья Зубаревич, экономист из Москвы. "Мы не знаем, как долго это продлится, хотя, скорее всего, это будет довольно затяжной период".

По ее словам, это не тот кризис, когда "упал, а потом поднялся – природа этого спада иная. "Но опять же, это не смертельно", - подчеркнула Зубаревич.

Ситуация в России - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что рейтинги Путина в России катятся в ад. За последнюю неделю уровень одобрения деятельности Путина снизился еще на 1,1 процентного пункта - до 65,6%

Интересно, что одобрение работы премьер-министра России и правительства в целом снижается вдвое медленне - на 0,4 и 0,5 процентного пункта соответственно.

