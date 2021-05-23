Останется лишь необходимость носить маски в закрытых помещениях. Также в силе остаются ограничения на въезд и выезд из Израиля.

С 1 июня Израиль отменяет все карантинные ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

Об этом со ссылкой на министерство здравоохранения Израиля сообщает newsru.co.il.

Как сообщается, причиной этого решения стал низкий уровень заболеваемости, который сохраняется длительное время.

Читайте такжеВторой год пандемии станет более смертоносным, чем первый - ВОЗ

Однако решение об обязательном ношении защитных масок в закрытых помещениях остается в силе, и оно будет действовать до тех пор, пока об отмене масок не будет объявлено отдельно.

Кроме того, продолжат действовать ограничения на въезд и выезд из Израиля. Специалисты минздрава не исключают, что этот вид ограничений может быть даже ужесточен.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Лиманская