С 1 июня Израиль отменяет все карантинные ограничения, связанные с пандемией коронавируса.
Об этом со ссылкой на министерство здравоохранения Израиля сообщает newsru.co.il.
Как сообщается, причиной этого решения стал низкий уровень заболеваемости, который сохраняется длительное время.
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Однако решение об обязательном ношении защитных масок в закрытых помещениях остается в силе, и оно будет действовать до тех пор, пока об отмене масок не будет объявлено отдельно.
Кроме того, продолжат действовать ограничения на въезд и выезд из Израиля. Специалисты минздрава не исключают, что этот вид ограничений может быть даже ужесточен.
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