Министр обороны Польши призвал вернуть домой всех украинцев призывного возраста

Косиняк-Камыш заявил, что они должны пополнить ряды ВСУ.

Все украинцы призывного возраста, которые сейчас проживают в Польше, должны вернуться обратно. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на пресс-конференции.

"Украинцы призывного возраста, проживающие в Польше, должны вернуться в Украину, чтобы пополнить ряды ВСУ", - сказал он.

Также Косиняк-Камыш призвал вернуть домой украинских беженцев, которые "ездят на роскошных автомобилях".

Видео дня

Польша планирует ужесточить правила получения гражданства

Ранее польское издание Rzeczpospolita писало, что Министерство внутренних дел Польши завершает работу над поправками к закону о гражданстве, которые в наибольшей степени затронут граждан Украины. Журналисты отметили, что именно украинцы на протяжении многих лет составляют самую многочисленную национальную группу, обращающуюся за польским гражданством.

Проект основан на четырёх ключевых изменениях. Первое из них предусматривает увеличение срока проживания в Польше до восьми лет. Однако пока неизвестно, будет ли учтён период временной защиты.

Кроме того, будет введён тест на натурализацию, основанный на датском опыте – он будет проводиться на польском языке на уровне B2. Ключевым моментом станет "заявление о лояльности", которое в конце всей процедуры должен будет подписать иностранец. Это станет рычагом воздействия на тех, кто мог бы выступить против интересов Польши.

Вас также могут заинтересовать новости: