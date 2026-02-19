Акулы все чаще нападают на людей: исследователи назвали причину

В прошлом году зафиксировали 65 неспровоцированных нападений в мире – против 47 в 2024-м.

В 2025 году в мире существенно увеличилось количество смертельных случаев нападения акул на человека. Как пишет The Guardian, один из округов в штате Флорида уверенно удерживает неофициальный статус "мировой столицы нападений акул".

Согласно отчету International Shark Attack File, который ведет Программа исследования акул Флоридского университета, в 2025 году зафиксировали 65 неспровоцированных нападений в мире – против 47 в 2024-м. Это также выше среднего показателя последних пяти лет (61 случай).

В течение года подтверждено 12 смертей из-за укусов акул – почти вдвое больше, чем годом ранее (7). Исследователи предполагают, что это может быть связано с увеличением количества больших белых акул в местах их скопления – в частности на популярных среди серферов пляжах Австралии.

Руководитель программы Гэвин Нейлор подчеркнул, что укусы акул зависят от биологии животных, климатических условий и количества людей в воде. Несмотря на резкие годовые колебания, средние показатели за 10, 20 и 30 лет отличаются лишь на несколько случаев, а среднее количество смертей стабильно составляет шесть в год.

Пять из 12 смертельных случаев произошли в Австралии, где в целом зафиксировали 21 неспровоцированный укус. Для сравнения: в 2024 году в стране было девять таких случаев и ни одной смерти.

Один из трагических инцидентов, говорится в статье, произошел в ноябре в районе Крауди-Бэй (Новый Южный Уэльс), где большая бычья акула напала на пару, плывшую от берега: женщина в возрасте около 20 лет погибла, мужчина получил тяжелые травмы.

В целом больше всего неспровоцированных нападений зафиксировали в США – 25 случаев (на три меньше, чем в 2024-м). Смертельный случай был один: в декабре вблизи Санта-Круза (Калифорния) погибла 55-летняя триатлонистка Эрика Фокс, которая исчезла во время групповой тренировки в океане.

Больше всего нападений в США снова произошло во Флориде – 11 случаев, из них шесть в округе Волусия на атлантическом побережье, который давно считают самым известным в мире "очагом" укусов акул. В то же время в штате и округе показатели несколько снизились по сравнению с предыдущими годами.

Калифорния и Гавайи зафиксировали по четыре неспровоцированных нападения без летальных исходов, Южная Каролина – два, а Нью-Йорк, Северная Каролина и Техас – по одному.

В отчете также упоминаются несколько "первых" случаев. В Южной Африке рыбак стал первой зафиксированной жертвой темной акулы (dusky shark). Подобный смертельный инцидент в Израиле в апреле не включили в статистику, поскольку его классифицировали как спровоцированный.

В Канаде зафиксировали первое с 2021 года неспровоцированное нападение: большая белая акула прокусила сапборд мужчины, однако человек не пострадал.

Чаще всего серьезные травмы причиняют так называемые "большая тройка" видов – белая, тигровая и бычья акулы. В то же время в отчете отмечается, что глобальная популяция акул остается значительно меньше исторических показателей из-за чрезмерного вылова.

Вероятность стать жертвой акулы, по статистике, остается очень низкой. Для сравнения: в США ежегодно тонут более 4 тысяч человек, а молнии в мире ежегодно уносят около 24 тысяч жизней.

