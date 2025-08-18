Акула разломала доску пополам, но серферу удалось выбраться на берег невредимым.

В Австралии серфер чудом спасся после нападения пятиметровой акулы. Инцидент произошел на популярном пляже Кабарита в австралийском штате Новый Южный Уэльс, пишет The Independent.

Местный серфер Брэд Росс находился в воде, когда хищник откусил "огромный кусок" от его доски. Очевидцы рассказали, что удар был настолько сильным, что спортсмена подбросило вверх, а доска раскололась на две части.

"Мужчина сидел на своей доске, и акула буквально укусила ее за его ягодицы. Доска просто треснула, будто взорвалась, и взлетела в воздух", - вспомнила местная жительница Ким Фалви.

Видео дня

Пляж был временно закрыт, а служба Surf Life Saving New South Wales начала мониторинг с помощью дрона. К счастью, никто не пострадал.

Впоследствии пятиметровую белую акулу выловили на специальную линию SMART Drumline, однако позже ее снова заметили у побережья.

"Хотя серфер напуган, мы очень рады, что он благополучно выбрался из воды", - заявил совет графства Твид-Шир.

Известный серфер, 11-кратный чемпион мира Келли Слейтер, прокомментировал инцидент: "Невероятно, с ним все в порядке. Отличный пример того, почему я так боюсь плавания в открытом океане. Доски для серфинга спасли немало серферов благодаря этому крошечному барьеру".

Два месяца назад в этом же районе акула напала на 16-летнего подростка, что вызвало масштабное реагирование полиции и спасательных служб.

Вас также могут заинтересовать новости: