Жара до +35° вернётся в Украину уже скоро, - синоптик

Уже сегодня в Крыму и Приазовье местами температура поднимется до +30°.

Уже на этой неделе в Украину вернется жара до +33°...+35°. Об этом на "Метеопрог" рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

В первой половине недели, по его данным, ещё будут идти дожди, но температура уже начнёт постепенно повышаться.

"В ближайшие дни на большей части территории нашей страны пройдут дожди, сопровождаемые грозами", – говорит он.

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В то же время во второй половине недели вероятность осадков снизится, а небо станет преимущественно малооблачным. Дневные показатели температуры на крайнем юге и в Закарпатье постепенно достигнут отметки +33…+35 °С.

Погода 13 июля

В начале недели в западных и местами в центральных областях пройдут дожди. На севере и западе страны местами возможны сильные ливни, град и шквалы со скоростью 15–20 м/с. Ветер будет 5–10 м/с, в восточных регионах днём 9–14 м/с. Воздух прогреется до +22…+27 °С, в Крыму и Приазовье местами до +30 °С.

Погода 14 июля

Во вторник ночью в западных областях, а днём на большей части территории страны, за исключением крайнего севера и крайнего востока, пройдут кратковременные грозовые дожди. Днём местами возможны град и шквалы до 20 м/с. Температура ночью +12...+18 °С, днём +23...+28 °С, а в Закарпатье до +30 °С.

Погода 15 июля

В среду, по прогнозу Кибальчича, сохранится нестабильная погода. Ночью местами пройдут небольшие дожди, а днём в большинстве регионов ожидаются грозовые ливни, местами с градом и шквалистым усилением ветра. Ночью и утром в Карпатах и на Закарпатье возможен туман. Ночью будет +13…+19 °С, днём +26…+31 °С, а на крайнем юге и в Закарпатье местами температура уже поднимется до +32…+33 °С.

Аномальная жара в Европе

В конце июня аномальная жара в Западной Европе привела к более чем 10 тысячам сверхнормальных смертей в 27 странах. Более 9 тысяч умерших были людьми в возрасте от 65 лет. По словам специалистов, именно экстремальная жара стала главной причиной резкого роста смертности. Пик пришелся на 22–28 июня, когда температурные рекорды были зафиксированы во Франции, Испании, Великобритании и других странах.

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