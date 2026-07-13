Задержан командир 155 ОМБр, которому объявили подозрение в убийстве гражданских

Всего по данному делу уже задержаны 10 человек.

В Киеве задержали командира 155-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) Станислава Лучанова.

Это УНИАН подтвердили в Офисе генерального прокурора. Ему объявили подозрение в похищении и убийстве гражданских лиц. Также в преслужбе Офисе генпрокурора отметили, что Лучанова задержали в автомобиле.

Также сообщили, что сегодня, 13 июля, будет направлено ходатайство в суд об избрании экскомбрига меры пресечения в виде содержания под стражей.

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При этом там напомнили, что 10 июля Лучанову доложено о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса: ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 27 о.п. 1, 3, 9, 12 ч. 2 ст. 115.

Как сообщил президент Владимир Зеленский, министр внутренних дел Игорь Клименко доложил о задержании еще одного человека из группы, которая жестоко убила двух жителей села Калиновка Киевской области.

"Уже задержаны 10 человек. Это, к сожалению, военнослужащие и бывший командир 155-й бригады. Все, что они совершили, будет тщательно расследовано. Это дело касается не одной общины и не только Киевской области. Установить всю правду и привлечь к ответственности всех виновных – это необходимость для всей страны. Так и будет", – подчеркнул он.

Отмечается, что сегодня глава области вместе с начальником областной полиции также общались с жителями Калиновки.

Как детализировал министр внутренних дел Игорь Клименко, оперативники, уголовные аналитики и следственные полиции Киевщины проработали десятки камер видеонаблюдения, проанализировали маршруты передвижения транспортных средств, установили использованные автомобили и собрали доказательства, позволившие поэтапно воспроизвести хронологию преступления.

"Расследования не проходят в прямом эфире, не обо всем можно сразу говорить. Проведена масштабная работа полиции совместно с прокуратурой и она дала результат – задержание организованной преступной группы", - отметил он.

Дело Лучанова: что известно

Как сообщал УНИАН, экскомандиру 155-го ОМБр им. Анны Киевской, у которой создавали отдел расследований СЗЧ, Станиславу Лучанову было предъявлено подозрение по делу о похищении и убийстве двух гражданских лиц в Киевской области.

Речь шла о том, что из-за бытового конфликта Лучанов приказал подчиненным наказать двух жителей села Калиновка Киевской области.

Речь идет о боатах Романа и Максима Мосейчуков, которые, по рассказам односельчан, в ночь на 28 июня были похищены из собственного двора семью неизвестными. После этого их якобы вывезли в Полтавскую область, где расположен полигон 155-й ОМБр, там убили и закопали тела.

В Военной службе правопорядка сообщали, что совместно с полицией Киевщины они провели оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых разоблачили организованную группу, причастную к похищению и умышленному убийству братьев.

11 июля Генштаб ВСУ сообщал, что продолжается установка местонахождения комбрига, который пошел в СЗЧ после разоблачения этого инцидента.

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