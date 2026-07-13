Цвет деревянных полов в СССР стал символом советской практичности.

Некоторые люди могли заметить, что деревянные полы во многих квартирах, школах, больницах и других общественных заведениях, построенных во времена СССР, почти всегда имели один и тот же темно-коричневый оттенок. При этом мало кто знает, что выбор именно этого цвета краски был обусловлен не столько дизайнерскими решениями, сколько практическими обстоятельствами того времени. Разберемся, почему пол в СССР часто был окрашен именно в этот цвет.

Почему деревянные полы в хрущевке коричневые - что это за краска

Знаменитая коричневая краска из СССР - это алкидная эмаль ПФ-266, специально разработанная для покрытия полов, плинтусов и других деревянных поверхностей. Главными аргументами в пользу этого цвета были два предельно важных для того времени параметра - дешевизна и практичность.

Дело в том, что для создания темных тонов не нужны были дорогостоящие красители, а также они намного лучше скрывали пыль, следы обуви и потертости. Все это имело особенное значение для школ, детских садов, больниц и других помещений с высокой проходимостью, где требовалась ежедневная уборка.

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Причем сам коричневый цвет давали железооксидные пигменты в составе эмали, которые к тому же не давали ей трескаться и защищали от истирания, света и бытовой химии. После высыхания она формировала на древесине прочную пленку, увеличивая тем самым срок службы паркетных полов.

Но все же не менее важную роль играли и государственные стандарты (ГОСТ). В условиях массовой застройки и урбанизации страны, организовать производство одного проверенного материала было намного проще и дешевле, чем выпускать множество вариантов различных цветов.

В итоге строительные и коммунальные службы получали идентичные материалы и использовали их для всех деревянных покрытий.

Со временем коричневый пол стал неотъемлемой частью советского интерьера и даже сегодня, несмотря на значительно расширившийся выбор напольных красок, эмаль ПФ-266 все еще сохраняет популярность как среди строительных компаний, так и среди простого населения.

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