Некоторые люди могли заметить, что деревянные полы во многих квартирах, школах, больницах и других общественных заведениях, построенных во времена СССР, почти всегда имели один и тот же темно-коричневый оттенок. При этом мало кто знает, что выбор именно этого цвета краски был обусловлен не столько дизайнерскими решениями, сколько практическими обстоятельствами того времени. Разберемся, почему пол в СССР часто был окрашен именно в этот цвет.
Почему деревянные полы в хрущевке коричневые - что это за краска
Знаменитая коричневая краска из СССР - это алкидная эмаль ПФ-266, специально разработанная для покрытия полов, плинтусов и других деревянных поверхностей. Главными аргументами в пользу этого цвета были два предельно важных для того времени параметра - дешевизна и практичность.
Дело в том, что для создания темных тонов не нужны были дорогостоящие красители, а также они намного лучше скрывали пыль, следы обуви и потертости. Все это имело особенное значение для школ, детских садов, больниц и других помещений с высокой проходимостью, где требовалась ежедневная уборка.
Причем сам коричневый цвет давали железооксидные пигменты в составе эмали, которые к тому же не давали ей трескаться и защищали от истирания, света и бытовой химии. После высыхания она формировала на древесине прочную пленку, увеличивая тем самым срок службы паркетных полов.
Но все же не менее важную роль играли и государственные стандарты (ГОСТ). В условиях массовой застройки и урбанизации страны, организовать производство одного проверенного материала было намного проще и дешевле, чем выпускать множество вариантов различных цветов.
В итоге строительные и коммунальные службы получали идентичные материалы и использовали их для всех деревянных покрытий.
Со временем коричневый пол стал неотъемлемой частью советского интерьера и даже сегодня, несмотря на значительно расширившийся выбор напольных красок, эмаль ПФ-266 все еще сохраняет популярность как среди строительных компаний, так и среди простого населения.
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