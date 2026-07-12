Православный праздник сегодня называют по-народному Гаврила Летний.

13 июля православные верующие по новому церковному календарю отмечают Собор архангела Гавриила - одного из самых почитаемых небесных посланников.

Какие запреты и традиции существуют в этот день, о чем говорят народные приметы и какой церковный праздник сегодня отмечают по старому стилю - читайте в материале.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

13 июля по новому церковному календарю (26 июля - по старому) православные верующие чтят Собор архангела Гавриила.

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Архангел Гавриил считается одним из семи ближайших к Богу архангелов. В христианской традиции его называют небесным вестником и хранителем Божественных тайн. Именно он, согласно Священному Писанию, возвестил Деве Марии о рождении Иисуса Христа, сообщил праведной Анне о появлении на свет Пресвятой Богородицы, предупредил Иосифа об опасности от царя Ирода и сопровождал Богородицу на протяжении всей ее земной жизни. По преданию, архангел также открыл Моисею тайну сотворения мира и помог ему написать Книгу Бытия.

На иконах Гавриила обычно изображают с белой лилией или райской ветвью - символами благой вести и чистоты. Иногда в его руках можно увидеть светильник с горящей свечой или зеркало, олицетворяющее Божью мудрость.

Праздник Собора архангела Гавриила установлен в память об освящении храма, построенного в честь святого в XVII веке в Константинополе.

В этот день верующие молятся святому о защите, семейном благополучии, рождении детей, исцелении от болезней и просят наставить на правильный путь.

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По старому, юлианскому, календарю 13 июля чтят Собор 12 апостолов - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю и его главные запреты.

Какой сегодня праздник в народном календаре - что можно и нельзя делать

В народном календаре праздник известен как Гаврила Летний. Он тесно связан с началом жатвы - с этого времени колосья наливаются и склоняются к земле, обещая богатый урожай.

Несмотря на праздник, лень сегодня не приветствуется. Считается, что Архангел Гавриил благоволит трудолюбивым, поэтому в старину люди с раннего утра выходили в поле, молились о хорошей жатве и просили святого дать сил вовремя собрать урожай.

Хорошей приметой дня считается поделиться сегодня хлебом или домашней выпечкой с соседями или теми, кто нуждается - это обещает достаток в доме.

Церковь сегодня призывает отказаться от зависти, злобы, жадности, клеветы, сквернословия и других грехов и посвятить день молитве, добрым делам и помощи ближним.

Как уже говорили, в день Архангела Гавриила нельзя лениться и бездельничать: верят, что усердная работа принесет удачу и хороший урожай, а праздность - пустой и неудачный год.

Также не советуют брать или давать деньги в долг - это сулит финансовые трудности. Старые долги, наоборот, нужно постараться вернуть.

Народные приметы о погоде 13 июля

По народным приметам, погода на Гаврилу Летнего может рассказать, какой будет осень и удастся ли собрать богатый урожай:

рожь уже поспела - будет много грибов;

сильный дождь - к неурожаю;

грачи собираются в стаи - осень наступит рано;

карпы кружат в воде - к ненастью и перемене погоды;

вечером мошкара сбивается в тучи - грибов будет много;

на небе много ярких звезд - к удаче и добрым вестям.

Самой доброй приметой считается теплый и сухой день - он обещает такую же ласковую осень.

Кто отмечает именины сегодня

13 июля по новому церковному календарю день ангела у Гаврилы и Степана.

Считается, что люди, рожденные в этот день, отличаются решительностью, трудолюбием и сильным характером. Они не боятся брать на себя ответственность, умеют принимать важные решения, ценят семью и близких, а окружающие нередко видят в них надежную опору и людей, на которых всегда можно положиться.

Ранее мы также публиковали православный календарь на июль 2026 с праздниками на каждый день по новому и старому стилю.

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