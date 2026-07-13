Афонский старец сделал обнадеживающее пророчество о конце войны в Украине

В Киево-Печерской лавре прошла праздничная служба с участием братии афонского монастыря Эсфигмен.

Архимандрит Варфоломей, игумен афонского монастыря Эсфигмен ответил на вопрос о том, когда закончится война в Украине и как это произойдет.

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Соответствующее заявление он сделал после праздничной службы в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Как говорится в сюжете ТСН.Тиждень, служба прошла с участием братии афонского монастыря Эсфигмен.

"Мы постоянно молимся. У нас всегда горит свеча перед Божией матерью в нашем монастыре и все паломники, приезжающие в наш монастырь - украинцы, видят эту свечу", - отметил архимандрит Варфоломей.

Также в беседе с журналистами афонский старец высказался о завершении войны в Украине и о ее победителе. На вопрос об окончании войны он заявил:

"Закончится. Те, кто борются против Украины, - у них нет мира внутри, они уже проиграли".

Напомним, ранее УНИАН писал, что астролог Влад Росс сделал тревожный прогноз о том, когда закончится война в Украине.

Он считает, что "война не закончится до 2029 года", но "охлаждение конфликта или заморозка" могут быть с января до марта 2027 года – во время ретроградного Марса: "Январь-март 2027-го - лучшее время, чтобы окончательно и бесповоротно закончить горячую стадию войны".

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