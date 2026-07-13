35-летний Пивоваров тайно женился, - блогер

По слухам, пара уже много лет вместе.

Популярный украинский певец Артем Пивоваров тайно женился.

Как отмечает Telegram-канал BespaLOVmedia, избранницей артиста стала Даша Чередниченко, которая много лет работает в его команде. К слову, по слухам, их отношения длятся уже почти 10 лет.

По словам Богдана Беспалова, недавно девушка сменила фамилию на Пивоварова.

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"Была Чередниченко Даша, стала Пивоварова Даша. Поздравляем Артема и Дашу Пивоваровых с тайной свадьбой. Девушка недавно сменила фамилию", – написал Беспалов и добавил скриншоты с подтверждением данных избранницы звезды.

К слову, сам Пивоваров пока официально не комментировал эту тему. Артем всегда держит свою личную жизнь под семью замками и не реагирует на слухи о романах. Но поклонники давно заподозрили, что его и Дарью связывают не только рабочие, но и романтические отношения.

Напомним, ранее Артем Пивоваров поделился потрясающим фактом из юности. Артист вспомнил, как необычно флиртовал с девушками много лет назад.

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