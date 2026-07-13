Терехов – лучший антикризисный менеджер и кандидат в премьер-министры, – аналитик

Главное препятствие для возможного назначения Терехова – его некем заменить в Харькове.

Политический аналитик и политтехнолог Виктор Таран считает главу Ассоциации прифронтовых городов и общин Игоря Терехова лучшим антикризисным менеджером в Украине и идеальным кандидатом на пост премьер-министра. Об этом он написал в своем посте на Facebook.

По словам Тарана, мэру Харькова удалось стабилизировать жизнь прифронтового мегаполиса в условиях постоянных воздушных атак.

"Харьковский опыт Терехова – это не только удержание позиций, но и целый ряд уникальных управленческих ноу-хау, которые сейчас жизненно необходимы всей Украине", – отметил аналитик.

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Среди таких направлений политолог назвал децентрализацию критической инфраструктуры, спасающую город от блэкаутов, совместный с IТ-кластером оперативный центр реагирования для круглосуточной работы городских служб, развитие подземного урбанизма от школ до безопасных пространств, а также системную поддержку ВПЛ.

"Самое главное – формирование мощного городского патриотизма: бизнес и жители сознательно остаются и работают в Харькове, несмотря на риски", – подчеркнул Таран.

В то же время он обратил внимание на главное препятствие для возможного назначения Терехова – его некем заменить в Харькове.

"Город держится на его личной системе управления и авторитете. Ни один другой региональный или даже национальный менеджер или политик "с ходу", без серьезной подготовки, просто не справится с управлением таким сложным, стратегическим прифронтовым, а фактически военным городом", – убежден политтехнолог

Таран также выразил сомнение, нужно ли это назначение самому Терехову, ведь его рейтинг стабильно растет, а перспективы выглядят шире, чем должность премьера.