Профессиональная уборщица назвала недорогое средство, которое отбеливает грязную одежду

Перед стиркой всегда следует проверять этикетку с инструкциями по уходу за той или иной одеждой.

Перекись водорода стала незаменимым средством для стирки - она осветляет белые вещи, помогает удалять пятна и значительно мягче воздействует на волокна ткани, чем традиционный хлорный отбеливатель. Поэтому профессиональная уборщица Жаклин Стейн рассказала, что нужно знать об использовании этого средства при стирке, цитирует Southern Living.

Отбеливает ли перекись водорода одежду?

Перекись водорода помогает отбеливать одежду, и это одна из любимых более щадящих альтернатив отбеливателям, которую рекомендует Стейн.

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"Он действует, поскольку является отбеливателем на основе кислорода, то есть помогает расщеплять пятна и осветлять потускневшие ткани, не будучи столь агрессивным, как хлорный отбеливатель. Мне он особенно нравится для белых полотенец, носков и футболок, которые со временем постепенно потеряли свою яркость. Он не оставляет дополнительного слоя химических отложений и не разрушает волокна со временем, как это может делать отбеливатель", - отметила эксперт.

Однако это средство не справляется с более сложными пятнами.

"Если на рубашке есть многолетние отложения, пожелтение или застарелые пятна, не надейтесь, что одна стирка вернет ей прежний вид. Иногда требуется несколько процедур", - говорит уборщица.

Перед тем как приступить к обработке

В первую очередь, всегда стоит проверять этикетку с инструкциями по уходу, чтобы убедиться, что ткань выдержит стирку с использованием перекиси водорода. Во-вторых, если на одежде есть заметные пятна, то Стейн рекомендует сначала обработать их самостоятельно, а не надеяться, что стиральная машина справится со всем сама.

В случае с пятнами под мышками или пятнами от еды эксперт советует нанести немного перекиси водорода непосредственно на пятно, оставить на 10-15 минут, а затем постирать в обычном режиме.

"Обычно вы должны увидеть, как пятно начинает отбеливаться еще до того, как положить вещь в стиральную машину. Это, как правило, означает, что вы достаточно хорошо обработали ее предварительно", - подчеркнула она.

Как использовать перекись водорода в стиральной машине

Шаг 1: Сортируйте белье, отделяя белые вещи от цветных.

Шаг 2: Добавьте обычный стиральный порошок.

Шаг 3: Налейте примерно 1 чашку 3%-ной перекиси водорода в отсек для отбеливателя.

Шаг 4: Стирайте в тёплой или горячей воде, если это позволяет ткань.

Шаг 5: Перед сушкой стоит проверить, не осталось ли пятен.

Как замочить белую одежду в перекиси водорода

Шаг 1: Наполните ведро, раковину или ванну теплой водой.

Шаг 2: Добавьте примерно 1 чашку 3%-ного раствора перекиси водорода и перемешайте его с теплой водой.

Шаг 3: Полностью погрузите белую одежду в раствор.

Шаг 4: Оставьте замачиваться на 30 минут до часа, в зависимости от степени загрязнения вещей.

Шаг 5: Стирайте как обычно, используя стиральный порошок.

Шаг 6: Высушите на воздухе или проверьте перед сушкой в сушилке, чтобы убедиться, что результат вас устраивает.

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