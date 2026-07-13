Хостикоев эмоционально высказался о старшей дочери Сумской, которая живет в РФ

Актер также признался, что сказал своему сыну после громкого интервью.

Известный украинский актер Анатолий Хостикоев высказался о старшей дочери Ольги Сумской.

Не секрет, что Антонина Паперная живет и работает в стране-агрессоре вместе со своим мужем и двумя детьми. Неоднократно Сумскую критиковали за молчаливую позицию дочери, однако Хостикоев решил заступиться за сестру жены и племянницу.

"Могу сказать: то, что дочь Оли и Евгения Паперного – Антонина – находится в Москве, – это личное дело семьи. Я знаю эту девочку с детства: к Антонине отношусь с теплотой. Поэтому, когда Ольгу начинают травить по этому поводу, я её понимаю. Она отбивается, потому что она – мать и защищает своего ребёнка. У неё есть на это право, и никто не может её за это упрекать. Кроме того, Антонина переехала в Москву ещё до начала войны. У неё есть дети, и никто не смеет говорить, что она предательница", – отметил актёр в интервью для "Главком".

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Напомним, что ранее о двоюродной сестре высказался и сын Хостикоева – Вячеслав. Тогда в интервью он признался, что хотел бы посмотреть в глаза Антонине, которая публично не высказывается о войне в Украине. После этого Ольга Сумская резко прокомментировала слова племянника, и члены звездной семьи до сих пор не поддерживают связь. На эту ситуацию Анатолий отреагировал так:

"Это дело той семьи. И я не то чтобы его ругал. Я высказал ему свою точку зрения. На что он мне ответил: "А это моя точка зрения". Он таким образом выразил свою позицию по этому поводу и имел на это право. С другой стороны, и Ольге, родной тете, не следовало унижать и оскорблять племянника. Зло порождает зло. Но я ни на кого не нападал. Я её люблю и поддерживаю, и Тоню тоже люблю. Больше всего хочу её увидеть. Оля – прекрасный человек. Я благодарил её за то, что именно ей удалось похоронить бабушку. У нас не было возможности приехать, потому что на улицах убивали людей".

Напомним, ранее Хостикоев назвал причину, по которой не принимал предложения сниматься в РФ.

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