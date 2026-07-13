Это был последний шанс: Плетенчук объяснил, почему ВСУ атакуют цели в Азовском море

По словам военного, оккупанты могут перевозить вооружение на сухогрузах.

Системные удары Сил обороны Украины по целям в Азовском море, в частности по танкерам и сухогрузам, обусловлены тем, что россияне используют этот логистический маршрут из-за проблем с использованием Крымского моста и сухопутного пути. Об этом в эфире телемарафона рассказал пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

В частности, его попросили прокомментировать атаки Сил обороны по танкерам, транспортирующим топливо.

Он пояснил, что к транспортировке через Азовское море оккупанты прибегли из-за проблем с Крымским мостом и ударов ВСУ по сухопутному "коридору" на юге Украины. В то же время, как подчеркнул Плетенчук, акватория Азовского моря уже два года находится в зоне досягаемости вооружения Сил обороны. При этом за указанный период вооружение Украины изменилось и "точно не в пользу россиян", добавил военный.

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"Это было довольно рискованное решение (логистика через Азовское море - УНИАН). И, конечно, закономерный результат. Поэтому я считаю, что из-за этого у них будет много хлопот, ведь, видимо, это был последний шанс доставить в достаточных объемах. Конечно, бензовозы могут прорваться и по суше, а иногда - по мосту, но объемы - совсем другие", - сказал пресс-секретарь.

По его мнению, экологических последствий от ударов по танкерам, вероятно, нет. Если бы что-то подобное происходило, российские пропагандистские каналы уже начали бы обвинять Украину в "экоциде".

Плетенчук добавил, что Азовское море неглубокое, из-за чего маршруты по нему ограничены. Поэтому определенные "неудобства" испытывают и другие суда, незаконно находящиеся в указанной акватории.

Кроме того, по его словам, то, что Россия временно перекрыла водные артерии, ведущие к Азовскому морю, - значительный результат, поскольку это повлияло на транспортировку продукции, в том числе награбленной в Украине. Кроме того, это в определенной степени повлияло на использование оккупантами в своих интересах захваченных украинских портов Мариуполь и Бердянск.

Кроме того, удары по целям в Азовском море должны повлиять на снабжение группировки противника на юге, ведь речь идет об одном из логистических путей.

"Чтобы добраться до Азовского моря (украинским дронам - УНИАН), нужно преодолеть довольно большую территорию по суше, которая находится под прикрытием ПВО противника. То есть, чтобы туда добраться, нужно пройти непростой "квест", а затем еще найти подвижную цель в море… - это высокий уровень мастерства", - подчеркнул представитель ВМС Украины.

Он объяснил, почему целями ВСУ также стали вражеские буксиры, сухогрузы и т. д.

"Потому что все, что доставляет в Крым что бы то ни было, подпадает под категорию логистического обеспечения. Россияне постоянно использовали паромы - и для перевозки военных грузов, как техники, так и личного состава. Они намеренно смешиваются с гражданскими, чтобы максимально затруднить работу. Что касается сухогрузов, это вообще отдельная история - невозможно проконтролировать, что именно они завозят в Крым, если возникают проблемы с доставкой… Это может быть и оружие, и что угодно", - отметил военный.

Ситуация в Азовском море - что известно

Напомним, по данным Reuters, из-за ударов ВСУ Россия приостановила судоходство по Дон-Азовскому каналу - судоходной артерии, соединяющей реку Дон с Азовским морем. Сообщалось, что решение было принято сразу после украинского удара по 13 российским судам (в том числе 10 танкерам) в Азовском море в пятницу. Через Азовское море проходит до четверти всего зернового экспорта РФ.

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